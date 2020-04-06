Центробанк понизил официальный курс доллара и евро на 7 апреля. Так, курс доллара понижен на 1,3251 рубля до 76,4074 рубля, а курс евро – на 3,1043 рубля до 82,6346 рубля.

Политика Путин поговорил с вирусологами о сокращении нерабочих дней Президент России Владимир Путин поинтересовался у вирусолога, возможно ли сократить количество нерабочих дни, продленных ранее до 30 апреля в связи с распространением коронавируса.

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Происшествия В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России Чемодан путешественника Дарья Драй © ИА REGNUM По данным оперативного штаба, большинство пассажиров на борту — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но есть и представители других регионов РФ.

Происшествия Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.

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