Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦБ РФ понизил официальный курс доллара и евро

Центробанк понизил официальный курс доллара и евро на 7 апреля. Так, курс доллара понижен на 1,3251 рубля до 76,4074 рубля, а курс евро – на 3,1043 рубля до 82,6346 рубля.
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Официальные курсы доллара и евро снова понижены

Росбалт08:57

ЦБ снизил курс доллара на 8 апреля до 75,46 рублей

Московский Комсомолец06:58

Центробанк представил курсы доллара и евро на 8 апреля

Экономика сегодня07:19

ЦБ РФ снизил курс доллара на 8 апреля до 75,455 руб

ТАСС07:03

Официальный курс евро снизился на 62 копейки

Аргументы и Факты08:27

Официальный курс доллара снижен на 95 копеек, евро — на 62

Банки.ру07:00

Центробанк опубликовал курс валют на 7 апреля

Телеканал 360°вчера в 07:41
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Происшествия

Площадь лесного пожара в районе Чернобыльской АЭС вновь увеличилась

REGNUM 10:51
Политика

Путин поговорил с вирусологами о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин поинтересовался у вирусолога, возможно ли сократить количество нерабочих дни, продленных ранее до 30 апреля в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 13:32
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Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии после того, как его состояние ухудшилось, передает Reuters заявление канцелярии правительства.
Ведомости вчера в 15:40
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Гуф рассказал о жизни после расставания с Кети Топурией

Рэпер Гуф признался, что на протяжении полугода после расставания с певицей Кети Топурией слушал песни группы "А'Студио", солисткой которой она является, и плакал.
Pravda.Ru 13:25
Общество

Скворцова назвала сроки пика и спада эпидемии коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала телеканалу "Россия 24", что до выхода на "плато" с коронавирусной инфекцией осталось где-то 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторону.
РИА Новости 16:03
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В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС 06:02
Происшествия

Мурманские врачи вылечили несовершеннолетнего пациента с коронавирусом

Вечерний Мурманск 16:07
Наука

Вирусы научились управлять обменом веществ своих жертв

Молекулярные биологи из США открыли множество вирусов, которые могут не только размножаться внутри клеток водорослей, но и манипулировать их обменом веществ.
ТАСС Наука вчера в 06:51
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
Биатлон

Сборная России по биатлону может остаться без главного тренера

Пост главного тренера сборной занимает Анатолий Хованцев, назначенный союзом на эту должность в мае 2018-го года.
REGNUM 16:39
Общество

ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса

Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
РИА Новости 03:21
Здоровье

Жители области получат три недели бесплатной телемедицины

Жители Ивановской области могут до конца апреля бесплатно обратиться за консультацией врача дистанционно, благодаря договоренностям с телемедицинским проектом ВЭБ.РФ и компании "Доктор рядом".
Известно.ру 10:03
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Общество

Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Российская газета 16:39
Здоровье

Малышева рассказала о последствиях самолечения от коронавируса

Самолечение от коронавирусной инфекции может грозить осложнениями вплоть до летального исхода, рассказала известная телеведущая Елена Малышева в эфире телеканала «Звезда».
БИЗНЕС Online 15:52
Происшествия

В еще одном регионе России умер первый пациент с коронавирусом

«На Кубани умер заразившийся коронавирусом пациент», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 02:56
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $33 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в июне в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала ниже $33 за баррель.
RT на русском 11:17
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

Чемодан путешественника Дарья Драй © ИА REGNUM По данным оперативного штаба, большинство пассажиров на борту — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но есть и представители других регионов РФ.
REGNUM 10:48
Общество

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек

По всей стране число жертв заболевания приближается к 11 тысячам, а количество инфицированных превысило 380 тысяч человек.
Российская газета 15:31
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Коммерсантъ 09:42
Общество

У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
ТАСС 16:40
Общество

Минпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска

Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
Свободная Пресса вчера в 09:21
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Общество

Опубликована карта заражений коронавирусом в Нижегородской области

Опубликована карта, где выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Открытый Нижний 13:01
Здоровье

Около трети тестов на SARS-CoV-2 оказались ложноотрицательными

ПЦР-тесты для выявления новой коронавирусной инфекции точны только на 70–80%, сообщил эксперт Минздрава.
Фармацевтический вестник 15:30
Экономика

Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 04:37
Религия

Благодатный огонь в Иерусалиме сойдет без паломников

В Великую Субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова (Храм Гроба Господня) пройдет церемония схождения Благодатного огня, но без паломников из-за мер по предотвращению распространения коронавируса, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:53
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В «Локомотиве» пока не могут договориться о снижении зарплат

По данным «СЭ», переговоры о снижении зарплат между руководством и футболистами «Локомотива» по-прежнему не приносят результата.
Спорт-Экспресс 10:12
Шоу-бизнес

Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери

Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Вести.Ru 06:43
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