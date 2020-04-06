Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦБ РФ понизил официальный курс доллара и евро

Центробанк понизил официальный курс доллара и евро на 7 апреля. Так, курс доллара понижен на 1,3251 рубля до 76,4074 рубля, а курс евро – на 3,1043 рубля до 82,6346 рубля.
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ЦБ снизил курс доллара до 76,41 рубля

Московский Комсомолец09:09

Центробанк опубликовал курс валют на 7 апреля

Телеканал 360°07:41

Официальный курс евро на завтра снизился на 3 рубля

Говорит Москва06:00

Доллар упал до 76,41 рубля, евро – до 82,63

REGNUM06:25

ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля

ТАСС06:13

Курс доллара снизился до 76,4 рубля, евро — до 82,63

РИА Новости06:12

Указание Банка России от 3 апреля 2020 г. N 5428-У «Об установлении Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю в нерабочие дни»

Гарант07:28
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В Москве обнаружили брошенного у подъезда младенца

В Москве у подъезда одного из жилых домов местный житель обнаружил брошенного младенца. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:05
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Минздрав: эффективность мер против коронавируса покажут две недели

Ближайшие две недели покажут, насколько эффективны меры, принятые в России против коронавируса.
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Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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Технологии

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ

Как пишет ТАСС, Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ, созданный израильской компанией Mirabilis в 1996 году.
Инфорос 04:50
Общество

Австрия начнет смягчать антикоронавирусные ограничения через неделю

Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил, что со следующей недели страна начнет постепенно смягчать меры, принятые, чтобы уменьшить распространение COVID-19.
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В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса

Проведение диспансеризации населения приостановили в России из-за пандемии коронавируса, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного 6 апреля.
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Мусорные операторы заявили об опасности выброшенных медицинских масок

В условиях пандемии люди, которые работают в отрасли обращения с отходами, — водители мусоровозов, грузчики, сотрудники сортировок, оказываются в зоне повышенного риска, заявил РБК глава ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по обращению с отходами) Руслан Губайдуллин.
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Обратный эффект: оружейные санкции США помогли России

Введенные правительством США против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса санкции дали обратный эффект.
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В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
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В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке

Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
РИА Новости вчера в 18:03
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Создатели легендарной Crysis назвали PlayStation 5 более «удобной» консолью, чем Xbox Series X

Создатели легендарной Crysis — Crytek — в последние несколько лет выпали из инфополя в связи с отсутствием крупных игровых релизов.
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Общество

«Коммерсантъ» узнал об использовании властями тактики «намеренного устрашения» населения из-за коронавируса

Администрация президента и московская мэрия в некоторых случаях допускают применение «намеренного устрашения той части населения», которая пренебрегает защитными мерами в условиях распространения коронавируса, рассказали несколько осведомленных источников «Коммерсанта».
Forbes 02:45
ЖКХ

В России отменили штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ

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Губернатор Алтайского края внес поправки в указ о режиме самоизоляции

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Общество

Беглов потребовал жёстко наказывать нарушителей режима самоизоляции

Александр Беглов в рамках координационного совещания по обеспечению правопорядка в Петербурге потребовал жёстко наказывать нарушителей режима самоизоляции.
78.ru 08:37
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК 06:00
Общество

За нарушение режима самоизоляции придется заплатить до 1 млн рублей

Член комитета по законодательству Викторий Шептий пояснил E1.ru, что штрафы предусмотрены для всех жителей Свердловской области: Все очень просто: впервые такой «персонифицированный» закон принят, он говорит только об одном нормативно-правовом акте — указе губернатора.
Деловой квартал (Екатеринбург) 08:33
Общество

В России зарегистрирован 40-минутный экспресс-тест на коронавирус

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Мэр и его зам попались за утехами на совещании с губернатором

Вести.Ru вчера в 15:05
Общество

В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 04:15
Экономика

Фьючерсы на европейские фондовые индексы подскочили в понедельник

Фьючерсы на европейские фондовые индексы подскочили более чем на 4%, поскольку замедление роста смертности от коронавируса во Франции и Италии дает надежды на то, что меры по борьбе с пандемией начали показывать результаты.
Вести.Ru 02:56
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Работающие тамбовчане старше 65 лет могут уйти на больничный

Работающие тамбовчане старше 65 лет могут получить больничный, чтобы продолжать находиться в режиме самоизоляции.
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В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
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В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии

В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
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Гаджеты

Новый Honor 30 Pro был замечен в бенчмарке

Аппарат был замечен в бенчмарке Geekbench под каталожным номером Huawei EBG-AN00.
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Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий вчера в 04:48
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В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
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Россия выделит ВОЗ на борьбу с коронавирусом $1 млн

«Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией до 1 миллиона долларов США»,— отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации (.pdf).
Коммерсантъ 09:20
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В Казани мужчина вырвал у старушки сумку с продуктами

В Казани арестован мужчина, который вырвал сумку с продуктами и кошельком у 80-летней пенсионерки.
Российская газета 08:43
Как работают Яндекс.Новости?
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