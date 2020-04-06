Центробанк понизил официальный курс доллара и евро на 7 апреля. Так, курс доллара понижен на 1,3251 рубля до 76,4074 рубля, а курс евро – на 3,1043 рубля до 82,6346 рубля.

Общество Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Происшествия В Москве обнаружили брошенного у подъезда младенца В Москве у подъезда одного из жилых домов местный житель обнаружил брошенного младенца. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общество Австрия начнет смягчать антикоронавирусные ограничения через неделю Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил, что со следующей недели страна начнет постепенно смягчать меры, принятые, чтобы уменьшить распространение COVID-19.

Общество В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса Проведение диспансеризации населения приостановили в России из-за пандемии коронавируса, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного 6 апреля.

Здоровье Мусорные операторы заявили об опасности выброшенных медицинских масок В условиях пандемии люди, которые работают в отрасли обращения с отходами, — водители мусоровозов, грузчики, сотрудники сортировок, оказываются в зоне повышенного риска, заявил РБК глава ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по обращению с отходами) Руслан Губайдуллин.

Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.

Общество В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.

ЖКХ В России отменили штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ В России до конца 2020 года запретили начислять пени за просрочку коммунальных платежей и взносы на капитальный ремонт, при этом сами услуги должникам отключать не будут.

Общество Беглов потребовал жёстко наказывать нарушителей режима самоизоляции Александр Беглов в рамках координационного совещания по обеспечению правопорядка в Петербурге потребовал жёстко наказывать нарушителей режима самоизоляции.

Общество Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.

Общество За нарушение режима самоизоляции придется заплатить до 1 млн рублей Член комитета по законодательству Викторий Шептий пояснил E1.ru, что штрафы предусмотрены для всех жителей Свердловской области: Все очень просто: впервые такой «персонифицированный» закон принят, он говорит только об одном нормативно-правовом акте — указе губернатора.

Общество В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Экономика Фьючерсы на европейские фондовые индексы подскочили в понедельник Фьючерсы на европейские фондовые индексы подскочили более чем на 4%, поскольку замедление роста смертности от коронавируса во Франции и Италии дает надежды на то, что меры по борьбе с пандемией начали показывать результаты.

Политика В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.

Шоу-бизнес Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.

Общество В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения "С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.