Финансы
Аргументы и ФактыЦБ РФ понизил официальный курс доллара и евро
Центробанк понизил официальный курс доллара и евро на 7 апреля. Так, курс доллара понижен на 1,3251 рубля до 76,4074 рубля, а курс евро – на 3,1043 рубля до 82,6346 рубля.
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Комментарии
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Происшествия
В Москве обнаружили брошенного у подъезда младенца
В Москве у подъезда одного из жилых домов местный житель обнаружил брошенного младенца. Об этом сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Минздрав: эффективность мер против коронавируса покажут две недели
Ближайшие две недели покажут, насколько эффективны меры, принятые в России против коронавируса.
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Технологии
Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ
Как пишет ТАСС, Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ, созданный израильской компанией Mirabilis в 1996 году.
Общество
Австрия начнет смягчать антикоронавирусные ограничения через неделю
Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил, что со следующей недели страна начнет постепенно смягчать меры, принятые, чтобы уменьшить распространение COVID-19.
Общество
В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса
Проведение диспансеризации населения приостановили в России из-за пандемии коронавируса, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного 6 апреля.
Здоровье
Мусорные операторы заявили об опасности выброшенных медицинских масок
В условиях пандемии люди, которые работают в отрасли обращения с отходами, — водители мусоровозов, грузчики, сотрудники сортировок, оказываются в зоне повышенного риска, заявил РБК глава ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по обращению с отходами) Руслан Губайдуллин.
Армия и оружие
Обратный эффект: оружейные санкции США помогли России
Введенные правительством США против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса санкции дали обратный эффект.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Общество
В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке
Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
Гаджеты
Создатели легендарной Crysis назвали PlayStation 5 более «удобной» консолью, чем Xbox Series X
Создатели легендарной Crysis — Crytek — в последние несколько лет выпали из инфополя в связи с отсутствием крупных игровых релизов.
Общество
«Коммерсантъ» узнал об использовании властями тактики «намеренного устрашения» населения из-за коронавируса
Администрация президента и московская мэрия в некоторых случаях допускают применение «намеренного устрашения той части населения», которая пренебрегает защитными мерами в условиях распространения коронавируса, рассказали несколько осведомленных источников «Коммерсанта».
ЖКХ
В России отменили штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ
В России до конца 2020 года запретили начислять пени за просрочку коммунальных платежей и взносы на капитальный ремонт, при этом сами услуги должникам отключать не будут.
Общество
Губернатор Алтайского края внес поправки в указ о режиме самоизоляции
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
Беглов потребовал жёстко наказывать нарушителей режима самоизоляции
Александр Беглов в рамках координационного совещания по обеспечению правопорядка в Петербурге потребовал жёстко наказывать нарушителей режима самоизоляции.
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
Общество
За нарушение режима самоизоляции придется заплатить до 1 млн рублей
Член комитета по законодательству Викторий Шептий пояснил E1.ru, что штрафы предусмотрены для всех жителей Свердловской области: Все очень просто: впервые такой «персонифицированный» закон принят, он говорит только об одном нормативно-правовом акте — указе губернатора.
Общество
В России зарегистрирован 40-минутный экспресс-тест на коронавирус
Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на коронавирус COVID-19.
Общество
Мэр и его зам попались за утехами на совещании с губернатором
Общество
В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Экономика
Фьючерсы на европейские фондовые индексы подскочили в понедельник
Фьючерсы на европейские фондовые индексы подскочили более чем на 4%, поскольку замедление роста смертности от коронавируса во Франции и Италии дает надежды на то, что меры по борьбе с пандемией начали показывать результаты.
Общество
Работающие тамбовчане старше 65 лет могут уйти на больничный
Работающие тамбовчане старше 65 лет могут получить больничный, чтобы продолжать находиться в режиме самоизоляции.
Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Политика
В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии
В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
Гаджеты
Новый Honor 30 Pro был замечен в бенчмарке
Аппарат был замечен в бенчмарке Geekbench под каталожным номером Huawei EBG-AN00.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Общество
Россия выделит ВОЗ на борьбу с коронавирусом $1 млн
«Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией до 1 миллиона долларов США»,— отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации (.pdf).
Происшествия
В Казани мужчина вырвал у старушки сумку с продуктами
В Казани арестован мужчина, который вырвал сумку с продуктами и кошельком у 80-летней пенсионерки.