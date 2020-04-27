Финансы

РосбалтРосбалтЦБ РФ понизил официальный курс доллара и поднял евро

Банк России понизил с 28 апреля официальный курс доллара США на 22 копейки до 74,496 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила почти 51 копейку, и с завтрашнего дня ее курс составит 80,7611 рубля.
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Банк России ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:37

ЦБ РФ установил курс евро с 30 апреля в размере 80,0488 руб

Финмаркет06:57

Официальный курс евро на четверг снизился до 80,05 рубля

ПРАЙМ07:21

Курсы валют ЦБ РФ на 29 апреля: 74,5706 руб/доллар США и 80,7749 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс доллара понизился на 88 копеек, евро — на 73

Банки.ру07:00

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 30 апреля в размере 80.0488 руб. против 80.7749 руб. на 29 апреля

АК&М07:39

Официальный курс евро на четверг снизился до 80,05 рубля, доллар потерял 88 копеек

Интересант07:35
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