Финансы
РосбалтЦБ РФ понизил официальный курс доллара и поднял евро
Банк России понизил с 28 апреля официальный курс доллара США на 22 копейки до 74,496 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила почти 51 копейку, и с завтрашнего дня ее курс составит 80,7611 рубля.
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На сайте французского подразделения сети телеканалов beIN Sports вышел материал, посвящённый полузащитнику «Монако» и сборной России Александру Головину.
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Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
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Здоровье
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
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RT на русском вчера в 07:24
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Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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РБК 13:42
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В интернете выставили на продажу данные россиян, желающих взять кредит
В интернете появились данные россиян, которые обращались в микрофинансовые организации для оформления займов, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ 05:18
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Студенты российских вузов до 11 мая продолжат обучение дистанционно
Дистанционный режим обучения для студентов российских вузов продлен до 11 мая.
ТАСС 11:40
Общество
Великобритания вышла на третье место по числу жертв коронавируса
За минувшие сутки скончались 765 человек, общее число летальных исходов в стране достигло отметки в 26 тыс. 25 апреля сообщалось, что количество летальных исходов от коронавируса в Великобритании превысило 20000.
Известия 12:58
Общество
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В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord 10:45
Общество
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
Футбол
Матыцин сделал заявление о завершении чемпионата России по футболу
Министр спорта России выступил с заявлением о возможности возобновления розыгрыша чемпионата России по футболу.
Vprognoze.ru 13:32
Общество
Россияне с видом на жительство за рубежом смогут выехать из страны
Выезд разрешается на основании второго гражданства, вида на жительство, а также другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание за пределами России.
Общественное телевидение России 13:11
Авто
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РИА Новости 07:38
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Это шторм. Прямой репортаж Елены Костюченко и Юрия Козырева из «красной зоны» 52-й клинической больницы Москвы
Нашим больным подходит препарат, который сейчас стал невероятно ценным, можно сказать, его нет уже в Москве.
Новая газета 04:01
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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Министр здравоохранения Тульской области заразился коронавирусом
"Сегодня стало известно, что положительный анализ (на COVID-19) подтвержден у министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:31
Общество
Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
Политика
Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)
Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
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Общество
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РБК 12:44
Общество
СМИ: в Москве от коронавируса умер 34-летний сотрудник ФСО
Сотрудник столичного 6-го отдела управления правительственной связи ФСО, капитан Александр Филатов, скончался от COVID-19.
News.ru 12:50
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Здоровье
Попова заявила о снижении темпа роста заражаемости за время карантина
За два инкубационных периода во время карантинных мероприятий в России темп роста заболеваемости COVID-19 значительно снизился, ограничения нужно продлить.
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Политика
Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике
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Общество
Чехия столкнулась с сильнейшей за 500 лет засухой
Чехия переживает сильнейшую за последние 500 лет засуху.
ТАСС 12:59
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации на майские праздники
Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте рекомендации для россиян в период майских праздников.
Pravda.Ru 05:04
Общество
Мурашко: В диагностировании COVID-19 помогает искусственный интеллект
На помощь в постановке диагноза коронавируса приходит на помощь искусственный интеллект, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Российская газета 13:06