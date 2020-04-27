Финансы

РосбалтРосбалтЦБ РФ понизил официальный курс доллара и поднял евро

Банк России понизил с 28 апреля официальный курс доллара США на 22 копейки до 74,496 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила почти 51 копейку, и с завтрашнего дня ее курс составит 80,7611 рубля.
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Курс валют на завтра: Центробанк сообщил о снижении доллара и евро

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Официальный курс доллара понизился на 88 копеек, евро — на 73

Банки.ру07:00

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 30 апреля в размере 80.0488 руб. против 80.7749 руб. на 29 апреля

АК&М07:39

ЦБ РФ установил курс евро с 30 апреля в размере 80,0488 руб

Финмаркет06:57
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