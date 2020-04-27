Финансы

РосбалтРосбалтЦБ РФ понизил официальный курс доллара и поднял евро

Банк России понизил с 28 апреля официальный курс доллара США на 22 копейки до 74,496 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила почти 51 копейку, и с завтрашнего дня ее курс составит 80,7611 рубля.
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Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

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Рубль после роста днем стал снижаться к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

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Курс доллара на Мосбирже снизился до 74,47 рубля. Евро вырос до 80,79 рубля

ТАСС03:02
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Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
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Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

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Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
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ФМБА объяснила гибель выпавшей из окна сотрудницы несчастным случаем

Заведующая отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Звездном городке Наталья Лебедева погибла в результате несчастного случая.
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В ряде регионов России вводят масочный режим

В нескольких регионах России вводят обязательное ношение масок в общественных местах.
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Ситуация накаляется: из военного госпиталя для карателей бегут врачи

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
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Купленные за границей смартфоны обяжут платно регистрировать по IMEI

Регистрировать смартфон обяжут как компании-импортеры, так и обычных путешественников, привозящих домой купленный за границей телефон.
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В Сети появились фото Доктора Стрэнджа в броне Железного человека

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Общество

России предрекли скорый выход на плато по коронавирусу

Россия приблизилась к выходу на плато заражаемости коронавирусом, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
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Автомобилистов начнут штрафовать за неисправную сигнализацию

Россиян начнут штрафовать не только за активное нарушение режима тишины, но и за бездействие.
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Все места массового отдыха закроют на Колыме к майским праздникам

К майским праздникам все места массового отдыха в Магадане и округах перекроют, как на Нюкле.
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Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете

Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК 08:55
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Происшествия

В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе

Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК России по региону.
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Глава Роспотребнадзора посоветовала готовиться к «новой нормальности»

Жителям России следует быть готовыми к новой реальности по окончании эпидемии короавирусной инфекции COVID-19.
Труд 06:26
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Кино

Названы самые прибыльные фильмы 2019 года

Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
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Игры

Создатели игры 112 Operator оригинально защитились от пиратства

ИА Красная Весна вчера в 16:45
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Происшествия

В Хакасии выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом

В субботу региональные власти сообщили о выявлении крупного очага заражения коронавирусом в отделении травматологии Абаканской межрайонной клинической больницы, где было зарегистрировано 34 случая инфицирования пациентов и медиков.
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Gears Tactics получила оценку в 81 балл на Metacritic

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Автобусам запрещено движение по мосту через Зею в Благовещенске

Как ранее писала «Амурская правда», по мосту с 22:00 26 апреля полностью закрыто движение грузовиков весом свыше 3,5 тонны.
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Завтра ожидается заявление Владимира Путина о продлении ограничений

Накануне, 26 апреля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что, как ожидается, на этой неделе президент выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях.
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Общество

Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район

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Происшествия

В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом

По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на 28.04.2020 зарегистрировано 245 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019.
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Спорт

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Которое опубликовало агентство РИА Новости, Ан сказал, что из-за травм ему становится все сложнее поддерживать спортивную форму и поэтому он решил, что пришло время оставить большой спорт.
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Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу

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Рынок грузовиков с пробегом в 1 квартале вырос на 4%

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Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
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«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти

Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
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