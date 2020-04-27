Финансы
РосбалтЦБ РФ понизил официальный курс доллара и поднял евро
Банк России понизил с 28 апреля официальный курс доллара США на 22 копейки до 74,496 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила почти 51 копейку, и с завтрашнего дня ее курс составит 80,7611 рубля.
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Наука
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ТАСС Наука 15:12
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Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
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ФМБА объяснила гибель выпавшей из окна сотрудницы несчастным случаем
Заведующая отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Звездном городке Наталья Лебедева погибла в результате несчастного случая.
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Общество
В ряде регионов России вводят масочный режим
В нескольких регионах России вводят обязательное ношение масок в общественных местах.
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Ведомости 19:40
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Россия приблизилась к выходу на плато заражаемости коронавирусом, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
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РИА Новости 08:44
Общество
Глава Роспотребнадзора посоветовала готовиться к «новой нормальности»
Жителям России следует быть готовыми к новой реальности по окончании эпидемии короавирусной инфекции COVID-19.
Труд 06:26
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Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
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Создатели игры 112 Operator оригинально защитились от пиратства
ИА Красная Весна вчера в 16:45
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В субботу региональные власти сообщили о выявлении крупного очага заражения коронавирусом в отделении травматологии Абаканской межрайонной клинической больницы, где было зарегистрировано 34 случая инфицирования пациентов и медиков.
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Как ранее писала «Амурская правда», по мосту с 22:00 26 апреля полностью закрыто движение грузовиков весом свыше 3,5 тонны.
Амурская правда 00:26
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Завтра ожидается заявление Владимира Путина о продлении ограничений
Накануне, 26 апреля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что, как ожидается, на этой неделе президент выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях.
Пункт А 03:28
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Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
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В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом
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Спорт
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру
Которое опубликовало агентство РИА Новости, Ан сказал, что из-за травм ему становится все сложнее поддерживать спортивную форму и поэтому он решил, что пришло время оставить большой спорт.
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Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости 18:13
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«Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке увольняются медсестры из-за условий работы
Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
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Футбол
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РБК 11:11