Финансы

РосбалтРосбалтЦБ РФ понизил официальный курс доллара и поднял евро

Банк России понизил с 28 апреля официальный курс доллара США на 22 копейки до 74,496 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила почти 51 копейку, и с завтрашнего дня ее курс составит 80,7611 рубля.
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Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:32

Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижающейся нефти

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Курс доллара на Мосбирже снизился до 74,47 рубля. Евро вырос до 80,79 рубля

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А что, так можно было? Рубль растет на фоне дешевеющей нефти

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Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:26

Рубль снижается к евро

RT на русском03:03

Курс рубля на 27 апреля 2020 года: доллар снизился до 74,47 рубля, евро вырос до 80,79 рубля

Комсомольская правда03:30
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Московский "Локомотив" договорился с сербским тренером Марко Николичем о контракте.
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Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

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В Севастополе подтверждено пять новых случаев коронавируса

Пять новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Севастополе. Об этом сообщил врио Губернатора города Михаил Развожаев.
Форпост Севастополь 25 апреля в 05:25
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Студия «Marvel» представила обновлённый график выхода новых фильмов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
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В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
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Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
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Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

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Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
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В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»

Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
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Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска

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Названо условие быстрого снятия карантинных ограничений на Украине

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Нападающий Максим Майоров покинет «Салават Юлаев», сообщает Gorobzor.ru.
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Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
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Банкротства опасается гендиректор компании Airbus

Фори отметил, что компания с невиданной скоростью теряет деньги. Это угрожает самому существованию Airbus.
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Россия стала девятой в мире по числу зараженных коронавирусом

По последним данным, в России заболели уже 87 147 человек. Первое место в списке у США, где выявили почти 966 тыс. заразившихся COVID-19.
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Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

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В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом

В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
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Россиянам не видать денег, пока они не полюбят Дмитрия Медведева

Доверие граждан к Дмитрию Медведеву начало активно снижаться сразу после его отставки с поста председателя правительства, которая последовала за историческим посланием президента Федеральному собранию, где было объявлено о конституционной реформе.
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В Кремле выразили восхищение работой медиков

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Путин: борьба с коронавирусом не должна ослаблять внимание к другим угрозам

Борьба с коронавирусом не должна ослаблять внимание к другим угрозам, заявил президент России Владимир Путин.
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Глава Башкирии объяснил, когда объявят решение по режиму самоизоляции

Руководитель республики сообщил, что пока что о сроках самоизоляции информации нет, пока что решение о продлении или прекращении режима не может быть принято, но будет в ближайшее время.
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