Банк России понизил с 28 апреля официальный курс доллара США на 22 копейки до 74,496 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила почти 51 копейку, и с завтрашнего дня ее курс составит 80,7611 рубля.

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Общество PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей. 284

Происшествия Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска Пятигорский городской суд в воскресенье, 26 апреля, заключил под стражу экс-главу Пятигорска Льва Травнева. 84

Здоровье Названо условие быстрого снятия карантинных ограничений на Украине Отмену карантинных ограничений на Украине раньше срока допустил главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Общество Банкротства опасается гендиректор компании Airbus Фори отметил, что компания с невиданной скоростью теряет деньги. Это угрожает самому существованию Airbus.

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