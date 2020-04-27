Финансы

РосбалтРосбалтЦБ РФ понизил официальный курс доллара и поднял евро

Банк России понизил с 28 апреля официальный курс доллара США на 22 копейки до 74,496 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила почти 51 копейку, и с завтрашнего дня ее курс составит 80,7611 рубля.
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ЦБ РФ понизил официальный курс доллара и поднял евро

Росбалт07:08

ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 апреля в размере 74,496 руб

Финмаркет05:35

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 28 апреля в размере 80.7611 руб. против 80.2528 руб. на 25 апреля

АК&М07:31

Официальный курс евро на вторник вырос на полрубля, а доллар снизился до 74,49 рубля

Интересант06:11

Курс валют на завтра: Центробанк назвал цену доллара и евро

Свободная Пресса05:46

Официальный курс евро на вторник вырос до 80,76 рубля

ПРАЙМ05:39

Курсы валют ЦБ РФ на 27 апреля: 74,4960 руб/доллар США и 80,7611 руб/евро

SIA.ru07:00
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