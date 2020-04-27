Банк России понизил с 28 апреля официальный курс доллара США на 22 копейки до 74,496 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила почти 51 копейку, и с завтрашнего дня ее курс составит 80,7611 рубля.

Армия и оружие В МИД РФ опровергли нахождение российских военных в Ливии В МИД добавили, что достоверных данных о гражданах России, которые принимали бы участие в боестолкновениях на территории Ливии и погибли в указанные даты, в российское министерство не поступало, а подобные сообщения — «далеко не первая спекуляция» на тему участия «российских» ЧВК во внутриливийском конфликте. 1

Общество В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.

Авто Начали продажи Chevrolet дешевле Lada Granta Микровэн Chevrolet Damas оказался самым доступным автомобилем в Казахстане, и даже дешевле Lada Granta. 159

Общество PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей. 297

Общество Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста». 638

Армия и оружие В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. 842

Общество В Саратовской области пациент с коронавирусом покончил с собой Готовившийся к выписке из стационара пациент с коронавирусной инфекцией покончил с собой в Саратовской области, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов. 21

Происшествия В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната По предварительной информации, один человек погиб при взрыве ручной гранаты в машине в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. 6

Политика Захарова назвала фейком публикацию о сотрудниках спецслужб РФ в Чехии Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала проверить материал издания Respekt на наличие фейков, передает ТАСС.

Религия В Москве и Подмосковье продлили запрет на посещение храмов В Москве и Московской области продлили запрет на посещение гражданами храмов «до особого указания».

Происшествия ФМБА объяснила гибель выпавшей из окна сотрудницы несчастным случаем Заведующая отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Звездном городке Наталья Лебедева погибла в результате несчастного случая.

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Авто Дополнено: Паркетник JAC Jiayue X4 расширит «эпохальную» линейку Специально для «продуктов новой эры» создана линейка Jiayue (цзяюэ), представители которой выпускаются предприятием JAC Volkswagen.

Общество Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая. 755

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Общество Российские регионы начали массово вводить масочный режим Масочный режим был введен в нескольких российских регионах в понедельник, 27 апреля. Информацию об этом публикует РИА Новости. 1