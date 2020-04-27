Финансы
РосбалтЦБ РФ понизил официальный курс доллара и поднял евро
Банк России понизил с 28 апреля официальный курс доллара США на 22 копейки до 74,496 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила почти 51 копейку, и с завтрашнего дня ее курс составит 80,7611 рубля.
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Общество
Крупнейшие авиакомпании в апреле резко подняли цены на билеты
Аналогично выросли цены на апрель – май в эти города и у S7, "Уральских авиалиний" и Utair.
Ведомости 07:26
Армия и оружие
В МИД РФ опровергли нахождение российских военных в Ливии
В МИД добавили, что достоверных данных о гражданах России, которые принимали бы участие в боестолкновениях на территории Ливии и погибли в указанные даты, в российское министерство не поступало, а подобные сообщения — «далеко не первая спекуляция» на тему участия «российских» ЧВК во внутриливийском конфликте.
REGNUM 04:25
Здоровье
В Великобритании объявили о резком росте числа детей с коронавирусом
Национальная служба здравоохранения (National Health Service, NHS) Великобритании объявила о резком увеличении числа детей с коронавирусом, поступающих в реанимацию.
Lenta.ru 05:14
Общество
В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
Политсовет 03:54
Авто
Начали продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Микровэн Chevrolet Damas оказался самым доступным автомобилем в Казахстане, и даже дешевле Lada Granta.
Тарантас Ньюс вчера в 02:36
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PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru вчера в 02:43
Общество
В Саратовской области пациент с коронавирусом покончил с собой
Готовившийся к выписке из стационара пациент с коронавирусной инфекцией покончил с собой в Саратовской области, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
РИА Новости 11:16
Общество
Вильфанд предрек рекордно жаркое лето в России
Невские Новости вчера в 23:59
Общество
Минобороны объявило о досрочном завершении учебы в военных вузах
Министр обороны Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны.
РБК 11:54
Здоровье
За сутки в Архангельской области никто не заболел коронавирусом
В Поморье коронавирусом заразились 175 человек, 22 выписаны. На наличие COVID-19 в Архангельской области обследованы 12 181 человек.
Двина Сегодня 04:02
Происшествия
В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната
По предварительной информации, один человек погиб при взрыве ручной гранаты в машине в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
РИА Новости 12:22
Общество
ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Политика
Захарова назвала фейком публикацию о сотрудниках спецслужб РФ в Чехии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала проверить материал издания Respekt на наличие фейков, передает ТАСС.
РЕН ТВ 12:26
Религия
В Москве и Подмосковье продлили запрет на посещение храмов
В Москве и Московской области продлили запрет на посещение гражданами храмов «до особого указания».
RT на русском 12:18
Происшествия
ФМБА объяснила гибель выпавшей из окна сотрудницы несчастным случаем
Заведующая отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Звездном городке Наталья Лебедева погибла в результате несчастного случая.
РБК 11:48
Экономика
Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса
Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
RT на русском вчера в 02:32
Авто
Дополнено: Паркетник JAC Jiayue X4 расширит «эпохальную» линейку
Специально для «продуктов новой эры» создана линейка Jiayue (цзяюэ), представители которой выпускаются предприятием JAC Volkswagen.
Драйв 11:23
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Общество
Половина петербуржцев являются бессимптомными носителями коронавируса
Около половины больных с подтверждённым COVID-19 в Петербурге не имеют выраженных симптомов заболевания.
78.ru 09:11
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
RT на русском 07:21
Общество
Российские регионы начали массово вводить масочный режим
Масочный режим был введен в нескольких российских регионах в понедельник, 27 апреля. Информацию об этом публикует РИА Новости.
Lenta.ru 07:36
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27