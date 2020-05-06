Финансы
РосбалтЦБ РФ ощутимо повысил официальные курсы доллара и евро
Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 7 мая, повышен на 1,25 рубля до 73,9719 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 94 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 80,0598 рубля.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Комментарии
Фигурное катание
Губерниев высказался об уходе Трусовой от Тутберидзе
ProstoProSport вчера в 12:30
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая
Со вторника, 12 мая, в Москве начнут смягчать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, сообщил мэр Сергей Собянин.
РИА Новости 12:25
Общество
Вирусолог оценил влияние лета на распространение коронавируса
По словам эксперта, именно хорошая погода и лето могут стать факторами противодействия коронавирусу.
Российская газета 05:37
Путешествия
Отели Турции введут ограничения для туристов
Из-за распространения коронавируса турецкие отели введут ограничения для туристов.
Рамблер вчера в 14:04
Общество
Собянин: в Москве коронавирусом болеют около 300 тыс. человек
В Москве коронавирусом реально заразились около 300 тыс. человек, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 05:25
Общество
Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
Происшествия
Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года
Бывший депутат законодательного собрания Красноярского края и экс-акционер Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков задержан 7 мая в своем доме под Красноярском по уголовному делу об убийстве в 1994 г. Кирилла Войтенко и Александра Наумова (ст. 102 УК), сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
Ведомости 07:48
Политика
Саакашвили назначили главой комитета реформ Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.
BFM.ru 13:27
Общество
Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима
Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин.
РБК 12:55
Политика
Путин призвал Трампа следовать союзническим традициям Второй мировой
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом отметил, что РФ и США способны многого добиться, если будут следовать традициям союзничества Второй мировой войны.
Вести.Ru 12:45
Общество
Генпрокуратура назвала фейком сообщения о «чипировании населения»
Размещенные на видеохостинге YouTube и в соцсети «Одноклассники» видеоролики о том, что коронавирус искусственно создан для «чипирования населения», недостоверны.
РБК вчера в 05:00
Футбол
Широков раскритиковал власти России за меры по борьбе с коронавирусом
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о мерах правительства по борьбе с распространением коронавируса.В чем проблема регламентировать работу сферы услуг, тех же парикмахерских.
Soccer.ru 12:28
Происшествия
В Крыму три человека пострадали при жесткой посадке военного Ми-35
Российская газета 10:08
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд руб. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года.
Известия 13:18
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая
Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
Армия и оружие
Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27
Армия и оружие
ВМС США опубликовали фото эскадры НАТО в Баренцевом море
В Сети появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море, состоящей из трех эсминцев ВМС США — «Портер», «Дональд Кук», «Рузвельт» — и одного британского фрегата «Кент», а также американского корабля снабжения «Сапплай».
РБК 11:55
Общество
В Минпросвещения оценили возможность переноса ЕГЭ
В Минпросвещения, комментируя сообщения о возможном повторном переносе дат Единого государственного экзамена, заявили, что решение о сроках проведения принимается с учётом эпидемиологической ситуации в стране.
RT на русском вчера в 06:15
Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости 10:22
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах репрессий
Две мемориальные доски на здании старого корпуса ТГМУ в Твери, установленные в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий, 7 мая были демонтированы.
ТИА 08:18
Авто
Brabus доработал китайский кроссовер WEY VV7 GT
Компания Great Wall и легендарное тюнинг-ателье Brabus, которое специализируется на доработке автомобилей Mercedes-Benz, представили премиальную версию купеобразного кроссовера WEY VV7 GT.
Новые автомобили вчера в 22:58
Авто
Бюджетные модели Chevrolet из Узбекистана не скоро выйдут в России
UzAuto Motors и российское представительство General Motors хотели выпустить недорогие модели еще в марте, и первыми автомобилями должны были стать Chevrolet Spark (ранее Ravon R2), Chevrolet Nexia (ранее Ravon Nexia R3) и Chevrolet Cobalt (ранее Ravon R4).
AvtoVolgograda.ru 05 мая в 07:06
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал регионам снимать карантин в три этапа
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на совещании с президентом Владимиром Путиным, предложила снимать ограничительные меры против коронавируса в три этапа.
Ведомости вчера в 09:46
Общество
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Московские школы продолжат работу в удаленном формате до конца мая, формат экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов определит Минпросвещения.
Lenta.ru 10:57
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Газета.Ru вчера в 23:33
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов
МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Известия 08:11
Общество
Миллиардер Босов найден мертвым в подмосковном Одинцово
Газета.Ru вчера в 11:40
Политика
Кремль ответил на вопрос о подписании Путиным указа о выходе РФ из самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности подписания Владимиром Путиным указа о постепенном выходе из режима самоизоляции.
Газета.Ru 13:51