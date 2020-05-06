Финансы

РосбалтРосбалтЦБ РФ ощутимо повысил официальные курсы доллара и евро

Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 7 мая, повышен на 1,25 рубля до 73,9719 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 94 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 80,0598 рубля.
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ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 8 мая

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Курс доллара на 7 мая 2020: официальные данные ЦБ РФ

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В Петербурге пятеро мигрантов всю ночь насиловали женщину

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Губерниев высказался об уходе Трусовой от Тутберидзе

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Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая

Со вторника, 12 мая, в Москве начнут смягчать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, сообщил мэр Сергей Собянин.
РИА Новости 12:25
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Общество

Вирусолог оценил влияние лета на распространение коронавируса

По словам эксперта, именно хорошая погода и лето могут стать факторами противодействия коронавирусу.
Российская газета 05:37
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Отели Турции введут ограничения для туристов

Из-за распространения коронавируса турецкие отели введут ограничения для туристов.
Рамблер вчера в 14:04
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Общество

Собянин: в Москве коронавирусом болеют около 300 тыс. человек

В Москве коронавирусом реально заразились около 300 тыс. человек, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 05:25
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Общество

Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
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Происшествия

Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года

Бывший депутат законодательного собрания Красноярского края и экс-акционер Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков задержан 7 мая в своем доме под Красноярском по уголовному делу об убийстве в 1994 г. Кирилла Войтенко и Александра Наумова (ст. 102 УК), сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
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Политика

Саакашвили назначили главой комитета реформ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.
BFM.ru 13:27
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Общество

Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима

Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин.
РБК 12:55
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Политика

Путин призвал Трампа следовать союзническим традициям Второй мировой

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом отметил, что РФ и США способны многого добиться, если будут следовать традициям союзничества Второй мировой войны.
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Общество

Генпрокуратура назвала фейком сообщения о «чипировании населения»

Размещенные на видеохостинге YouTube и в соцсети «Одноклассники» видеоролики о том, что коронавирус искусственно создан для «чипирования населения», недостоверны.
РБК вчера в 05:00
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Футбол

Широков раскритиковал власти России за меры по борьбе с коронавирусом

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о мерах правительства по борьбе с распространением коронавируса.В чем проблема регламентировать работу сферы услуг, тех же парикмахерских.
Soccer.ru 12:28
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В Крыму три человека пострадали при жесткой посадке военного Ми-35

Российская газета 10:08
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Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд руб. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года.
Известия 13:18
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Общество

Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая

Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
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Армия и оружие

Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27
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Армия и оружие

ВМС США опубликовали фото эскадры НАТО в Баренцевом море

В Сети появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море, состоящей из трех эсминцев ВМС США — «Портер», «Дональд Кук», «Рузвельт» — и одного британского фрегата «Кент», а также американского корабля снабжения «Сапплай».
РБК 11:55
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Общество

В Минпросвещения оценили возможность переноса ЕГЭ

В Минпросвещения, комментируя сообщения о возможном повторном переносе дат Единого государственного экзамена, заявили, что решение о сроках проведения принимается с учётом эпидемиологической ситуации в стране.
RT на русском вчера в 06:15
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Общество

Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости 10:22
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Происшествия

Дочь миллиардера Жукова задержали на территории пансионата на Рублевке

РЕН ТВ 07:26
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Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах репрессий

Две мемориальные доски на здании старого корпуса ТГМУ в Твери, установленные в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий, 7 мая были демонтированы.
ТИА 08:18
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Авто

Brabus доработал китайский кроссовер WEY VV7 GT

Компания Great Wall и легендарное тюнинг-ателье Brabus, которое специализируется на доработке автомобилей Mercedes-Benz, представили премиальную версию купеобразного кроссовера WEY VV7 GT.
Новые автомобили вчера в 22:58
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Авто

Бюджетные модели Chevrolet из Узбекистана не скоро выйдут в России

UzAuto Motors и российское представительство General Motors хотели выпустить недорогие модели еще в марте, и первыми автомобилями должны были стать Chevrolet Spark (ранее Ravon R2), Chevrolet Nexia (ранее Ravon Nexia R3) и Chevrolet Cobalt (ранее Ravon R4).
AvtoVolgograda.ru 05 мая в 07:06
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Общество

Роспотребнадзор рекомендовал регионам снимать карантин в три этапа

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на совещании с президентом Владимиром Путиным, предложила снимать ограничительные меры против коронавируса в три этапа.
Ведомости вчера в 09:46
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Общество

Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая

Московские школы продолжат работу в удаленном формате до конца мая, формат экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов определит Минпросвещения.
Lenta.ru 10:57
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Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Газета.Ru вчера в 23:33
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов

МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Известия 08:11
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Общество

Миллиардер Босов найден мертвым в подмосковном Одинцово

Газета.Ru вчера в 11:40
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Политика

Кремль ответил на вопрос о подписании Путиным указа о выходе РФ из самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности подписания Владимиром Путиным указа о постепенном выходе из режима самоизоляции.
Газета.Ru 13:51
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