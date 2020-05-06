Финансы
Самара-ГИСЦБ РФ повысил курс доллара и евро
Цена выросла на 2,66% — до $29,7 за баррель. ЦБ РФ повысил курс доллара и евро по сравнению с показателями на среду. Вчера стоимость американской валюты упала на 0,96% — до 72,73 рубля.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 13:20, Ашберн
Комментарии
Энергетика
Saudi Aramco повысила цены на свою нефть
Для США увеличение цены составит $1,5. Для европейских рынков — на $3,7. Для стран Азии цена будет выше на $1,4. Ранее, в апреле, саудовская компания увеличила скидку на свою нефть более, чем в четыре раза.
ИА Красная Весна 11:07
Политика
Задержанный в Венесуэле американец раскрыл план по вывозу Мадуро в США
Наемники, задержанные за попытку проникновения в Венесуэлу, должны были взять под свой контроль аэропорт и доставить туда президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, которого планировалось вывезти в США.
Взгляд.ру вчера в 13:46
Здоровье
В Курганской области районную больницу закрыли из-за коронавируса
Коммерсантъ Челябинск 08:40
Армия и оружие
Пушилин: Украина целится в дома мирных жителей
Вывод напрашивается сам: Украина не просто убивает жителей Донбасса, она целится по детям, молодым людям, — написал Пушилин, — В этих смертях прямая вина Зеленского, который за год у власти так и не удосужился отдать приказ о прекращении огня.
Новостной фронт 09:43
Здоровье
Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли.
RT на русском 13:10
Транспорт
Рабочие пропуска для проезда по Москве автоматически продлят до 31 мая
Сегодня мэр Сергей Собянин продлил срок действия ограничений и пропускного режима в Москве до конца месяца.
Эхо Москвы 13:01
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на сообщения о переходе к нему Трусовой
Накануне СМИ сообщили, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе и перешла к Евгению Плющенко.
Росбалт 08:44
Общество
12 мая масочный режим введут в Воронежской области
Масочный режим вводится в Воронежской области с 12 мая. Соответствующий указ в среду, 6 мая, подписал губернатор Александр Гусев.
Обозреватель Врн вчера в 15:22
Общество
Предприятиям грозят крупные штрафы за отсутствие масок у сотрудников
Данчиков подчеркнул, что за повторное нарушение работодателю грозит штраф до 1 миллиона рублей.
ТВ Центр 13:10
Экономика
Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК вчера в 11:44
Общество
С 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Коммерсантъ вчера в 09:31
Игры
В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption
CyberSport.ru вчера в 11:34
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Путешествия
Отели Турции введут ограничения для туристов
Из-за распространения коронавируса турецкие отели введут ограничения для туристов.
Рамблер вчера в 14:04
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
РИА Новости 10:59
Культура
Стефани Майер выпустит новую книгу – продолжение «Сумеречной» саги
Майер раскрыла интригу со счетчиком на своём сайте и действительно сообщила СМИ о том, что новая книга серии «Сумерки» скоро будет завершена.
Южный Федеральный 05 мая в 11:08
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Общество
Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима
Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин.
РБК 12:55
Общество
В Краснодарском крае на врача-эндокринолога Юлию Волкову составили протокол по статье о фейках
Поводом стало ее видеообращение. В конце марта Волкова опубликовала ролик с просьбой выдать медикам региона средства индивидуальной защиты.
Эхо Москвы 12:04
Общество
Собянин заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч.
Lenta.ru 05:16
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить четвертого ребенка
Британская королева Елизавета II запретила принцессе Кембриджской Кейт Миддлтон заводить еще детей, помимо трех уже имеющихся.
ФАН 05:38
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru вчера в 15:44
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Политика
Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28