Финансы

Самара-ГИССамара-ГИСЦБ РФ повысил курс доллара и евро

Цена выросла на 2,66% — до $29,7 за баррель. ЦБ РФ повысил курс доллара и евро по сравнению с показателями на среду. Вчера стоимость американской валюты упала на 0,96% — до 72,73 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ повысил курс доллара на 8 мая до 74,12 рубля

ТАСС06:24

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 8 мая

Экономика сегодня07:02

Официальные курсы доллара и евро слегка повышены

Росбалт06:35

Официальный курс евро на пятницу остался на уровне 80,06 рубля

ПРАЙМ06:15

Курсы доллара и евро снизились на Мосбирже

Вечерняя Москва12:25

Банк России увеличил курс евро до 80 рублей

Российская газетавчера в 06:49

Курс доллара на 7 мая 2020: официальные данные ЦБ РФ

Комсомольская правдавчера в 07:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 13:20, Ашберн

Комментарии

Энергетика

Saudi Aramco повысила цены на свою нефть

Для США увеличение цены составит $1,5. Для европейских рынков — на $3,7. Для стран Азии цена будет выше на $1,4. Ранее, в апреле, саудовская компания увеличила скидку на свою нефть более, чем в четыре раза.
ИА Красная Весна 11:07
2
Политика

Задержанный в Венесуэле американец раскрыл план по вывозу Мадуро в США

Наемники, задержанные за попытку проникновения в Венесуэлу, должны были взять под свой контроль аэропорт и доставить туда президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, которого планировалось вывезти в США.
Взгляд.ру вчера в 13:46
107
Здоровье

В Курганской области районную больницу закрыли из-за коронавируса

Коммерсантъ Челябинск 08:40
Армия и оружие

Пушилин: Украина целится в дома мирных жителей

Вывод напрашивается сам: Украина не просто убивает жителей Донбасса, она целится по детям, молодым людям, — написал Пушилин, — В этих смертях прямая вина Зеленского, который за год у власти так и не удосужился отдать приказ о прекращении огня.
Новостной фронт 09:43
Здоровье

Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса

Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли.
RT на русском 13:10
87
Транспорт

Рабочие пропуска для проезда по Москве автоматически продлят до 31 мая

Сегодня мэр Сергей Собянин продлил срок действия ограничений и пропускного режима в Москве до конца месяца.
Эхо Москвы 13:01
14
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на сообщения о переходе к нему Трусовой

Накануне СМИ сообщили, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе и перешла к Евгению Плющенко.
Росбалт 08:44
Общество

12 мая масочный режим введут в Воронежской области

Масочный режим вводится в Воронежской области с 12 мая. Соответствующий указ в среду, 6 мая, подписал губернатор Александр Гусев.
Обозреватель Врн вчера в 15:22
192
Общество

Предприятиям грозят крупные штрафы за отсутствие масок у сотрудников

Данчиков подчеркнул, что за повторное нарушение работодателю грозит штраф до 1 миллиона рублей.
ТВ Центр 13:10
Экономика

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК вчера в 11:44
246
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
2,3K
Общество

С 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Коммерсантъ вчера в 09:31
14
Игры

В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption

CyberSport.ru вчера в 11:34
9
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
2,5K
Путешествия

Отели Турции введут ограничения для туристов

Из-за распространения коронавируса турецкие отели введут ограничения для туристов.
Рамблер вчера в 14:04
11
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
103
Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ вчера в 18:58
824
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

РИА Новости 10:59
478
Происшествия

В Петербурге пятеро мигрантов всю ночь насиловали женщину

Lenta.ru 12:56
15
Культура

Стефани Майер выпустит новую книгу – продолжение «Сумеречной» саги

Майер раскрыла интригу со счетчиком на своём сайте и действительно сообщила СМИ о том, что новая книга серии «Сумерки» скоро будет завершена.
Южный Федеральный 05 мая в 11:08
44
Хоккей

СМИ: «Ак Барс» повысит зарплату только одному хоккеисту

Матч ТВ 12:20
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
679
Общество

Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима

Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин.
РБК 12:55
95
Общество

В Краснодарском крае на врача-эндокринолога Юлию Волкову составили протокол по статье о фейках

Поводом стало ее видеообращение. В конце марта Волкова опубликовала ролик с просьбой выдать медикам региона средства индивидуальной защиты.
Эхо Москвы 12:04
2
Общество

Собянин заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч.
Lenta.ru 05:16
1,5K
Шоу-бизнес

Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить четвертого ребенка

Британская королева Елизавета II запретила принцессе Кембриджской Кейт Миддлтон заводить еще детей, помимо трех уже имеющихся.
ФАН 05:38
14
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru вчера в 15:44
3,2K
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
1,8K
Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
4,7K
Политика

Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины

Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28
6
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное