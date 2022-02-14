Будьте в Плюсе

Банк России повысил курсы доллара и евро на полтора рубля

Банк России установил на 15 февраля официальный курс доллара на уровне 76,5762 рубля.
Компания
По данным торгов на 14:19 мск, курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже снижается на 0,13% к закрытию предыдущей сессии, до 77,07 рублей, евро - до 87,1 рублей (-0,5%).
ТАСС
В то же время рублевый индекс Мосбиржи в ходе торгов падает до 3 428,7 пункта (-3,32%), долларовый индекс РТС снижается на 4,68%, до 1 401,27 пункта.
ТАСС
Стоимость нефти марки марки Brent на лондонской бирже ICE поднимается на 0,24%, до 94,67 доллара за баррель.
Компания

Подробнее о событии

Официальный курс доллара вырос на 1,59 рубля
Московский Комсомолец07:32
Банк России повысил курсы доллара и евро на полтора рубля
Компания07:29
ЦБ РФ повысил курс доллара на 15 февраля до 76,58 рублей
ТАСС06:36
Центральный банк повысил курс доллара до 76,58 рубля
ИА Красная Весна07:01
Официальный курс доллара США вырос на 1,6 руб., курс евро — на 1,5 руб
Urbc.Ru06:43
Официальный курс евро на 15 февраля вырос более чем на рубль
ФАН07:07
Официальный курс евро на вторник вырос на 1,49 рубля, до 86,85 рубля
РИА Новости06:24

Интересное

Кадыров обратился к президенту Украины Зеленскому с призывом выполнять Минские соглашения

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в Telegram-канале к жителям Украины и президенту Владимиру Зеленскому.
РИА Новости07:26

Малиновский в Серии А забил 14 голов из 22 из-за пределов штрафной площади

14 из 22 Малиновский забил из-за пределов штрафной площади, об этом сообщает Squawka.
Sport24.ru05:07

Актера Валерия Николаева доставили из спецприемника полиции в психиатрическую больницу

Российского актера Валерия Николаева доставили из спецприемника полиции в психиатрическую больницу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Lenta.ru05:27

В Кремле отреагировали на решение CAS допустить Валиеву к личному турниру на ОИ-2022

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда допустить к участию в личном турнире Олимпиады 2022 года в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву.
Чемпионат05:38

Трейдер заработал более $3 млн за три месяца на «мемном» токене

Неизвестному пользователю удалось за три месяца заработать более $3 млн при помощи «мемного» токена Shibnobi (SHINJA).
РБК06:46

Москва обвинила Варшаву в препятствовании запуску «Северного потока – 2»

Ранее журналист польской Gazeta Wyborcza Анджей Кублик написал, что новый газовый контракт с Пекином на прокачку газа по дальневосточному маршруту делает Москву все менее зависимой от поставок в Европу.
Газета.Ru08:07

Глава МИД России Лавров допустил возможность договориться с НАТО по гарантиям безопасности

У России есть возможность договориться с Североатлантическим альянсом по вопросам гарантий безопасности в Европе.
Lenta.ru07:56

Песков заявил о соблюдении протокола при нарушении границ иностранными кораблями

Российские военные строго придерживаются существующих протоколов при вторжении иностранных судов в территориальные воды России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс05:52

Киркорова на шоу «Маска» возмутили слова Тодоренко о фигуре Лорак

Регина Тодоренко предположила, что под одним из эффектных костюмов скрывается Ани Лорак, обсудив ее фигуру.
Monavista Daily02:23

Министры обороны Белоруссии Хренин и Украины Резников провели переговоры

Согласно сообщению, во время разговора министр обороны Белоруссии Хренин "отметил, что народ Украины был и будет для Беларуси братским народом, Беларусь не является инициатором напряженности в отношениях Беларуси и Украины".
РИА Новости07:27