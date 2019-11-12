Финансы

ТАССТАССКурс доллара вырос до 63,93 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 63,93 рубля. Курс евро поднялся на 16 копеек и достиг отметки 70,49 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:01

Курс доллара опустился до 63,79 рубля

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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением

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Доллар подешевел на 6 копеек

Финмаркет03:45

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Рубль укрепился на открытии торгов

Телеканал 360°03:46

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Финанс02:21
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Экономика

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).
РБК 16:00
Происшествия

Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей

Газета.Ru 13:22
Хоккей

Канадский хоккеист сравнил жизнь в России с тюрьмой

На момент трансфера хоккеиста магнитогорский «Металлург» являлся действующим чемпионом России.
RT на русском 10:18
Космос

Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов

Афиша Daily 07 ноября в 19:01
Интернет

Facebook объявил о запуске своей системы электронных платежей

Facebook запускает собственный сервис электронных платежей Facebook Pay, который можно будет использовать для оплаты в одноименной соцсети, в приложениях Messenger, WhatsApp и Instagram.
РБК 16:15
Политика

Ляшко объявил о прекращении закупок Украиной электроэнергии у России

Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко на своей странице в Facebook заявил, что его страна намерена прекратить закупки электроэнергии у России.
Пятый канал вчера в 03:51
Музыка

Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»

UfacityNews.ru вчера в 07:35
Кино

Фильм Балагова «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

Фильм российского режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова «Дылда» завоевал главный приз ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival).
Это Кавказ вчера в 04:50
Происшествия

Соседка Соколова пересказала его последний диалог с возлюбленной

Gazeta.SPb 17:48
Футбол

«Ростов Арену» передали в собственность Ростовской области

Наше время (г. Ростов-на-Дону) 08:25
Общество

В России предложили сократить период использования шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Футбол

«Каррера всегда был честен с игроками». Первое большое интервью Промеса после «Спартака»

Sport24.ru 10:25
Политика

Россия призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса

Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что 31 декабря истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.
Московский Комсомолец 10:03
Кино

Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel

Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° вчера в 21:17
Шоу-бизнес

Верка Сердючка почувствовала себя плохо на съемках новогоднего шоу

Представитель артиста рассказал, что 46-летний Андрей Данилко перенес блокаду сердца, из-за которой нарушается сердечный ритм.
RuNews24.ru 09:54
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой

В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
Вести.Ru 16:21
Общество

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета 02:20
Здоровье

Минтруд предложил бесплатно лечить пенсионеров в частных клиниках

Пациенты старше 65 лет скорее всего смогут бесплатно проходить обследования в частных клиниках.
Московский Комсомолец 06:02
Фигурное катание

ФФКР просит разрешить четверные прыжки в короткой программе

Metaratings 05:05
Интернет

Instagram запустил клона TikTok

Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
The GEEK 09:48
Происшествия

Спасатели в Чите вытащили упавшего на подъёмнике в подвал мужчину

Спасатели обнаружили в подвале рядом с подъёмником мужчину.
Чита.Ру 21:44
Теннис

Джокович проиграл Тиму на итоговом турнире

Серб Новак Джокович потерпел поражение на итоговом турнире в Лондоне. В трех сетах он уступил австрийцу Доминику Тиму.
Спорт-Экспресс 18:52
Армия и оружие

США не намерены отказываться от сотрудничества с сирийскими курдами

Соединенные Штаты не планируют прекращать сотрудничество с сирийскими курдами, несмотря на требования Турции, заявил 12 ноября представитель Госдепартамента на брифинге с журналистами.
REGNUM 19:54
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Политика

Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.
РБК 06:30
Происшествия

Во время беспорядков в Боливии погибли семь человек

По меньшей мере семь человек стали жертвами беспорядков на территории Боливии.
ТАСС 19:35
Интернет

YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты

Сервис видеохостинга YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты после вступления в силу новых условий использования во вторник, 10 декабря.
UfaTime.ru вчера в 09:42
Энергетика

МЭА ожидает рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

К 2030 году, как ожидает МЭА, мировой спрос вырастет до 105,4 млн б / с, а к 2040 году - до 106,4 млн б / с, что соответствует прошлогоднему прогнозу агентства с разницей в чуть более 0,1 млн б / с. В частности, в Европе спрос на нефть, по оценке МЭА, будет снижаться примерно на 0,2 млн б / с в среднем ежегодно до 2040 года.
Интерфакс 20:39
Армия и оружие

В Пентагоне назвали Китай и Россию главными угрозами для США

Не самые дружественные в отношении Москвы настроения и попытки увидеть российского врага и "влияние" во всём по-прежнему не отпускают руководство США, которое по-прежнему считает Россию, а также Китай главными угрозами.
Life.ru 17:30
Общество

Мать историка Соколова рассказала о сыне и его молодой возлюбленной

Людмила рассказала, что раньше сын часто приходил за советом, поскольку его молодая возлюбленная регулярно «закатывала скандалы» из ревности к дочерям историка от первого брака.
Аргументы недели 11:10
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