Финансы
ТАССКурс доллара вырос до 63,93 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 63,93 рубля. Курс евро поднялся на 16 копеек и достиг отметки 70,49 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Экономика
Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян
Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).
Хоккей
Канадский хоккеист сравнил жизнь в России с тюрьмой
На момент трансфера хоккеиста магнитогорский «Металлург» являлся действующим чемпионом России.
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Интернет
Facebook объявил о запуске своей системы электронных платежей
Facebook запускает собственный сервис электронных платежей Facebook Pay, который можно будет использовать для оплаты в одноименной соцсети, в приложениях Messenger, WhatsApp и Instagram.
Политика
Ляшко объявил о прекращении закупок Украиной электроэнергии у России
Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко на своей странице в Facebook заявил, что его страна намерена прекратить закупки электроэнергии у России.
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
Кино
Фильм Балагова «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Фильм российского режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова «Дылда» завоевал главный приз ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival).
Футбол
«Ростов Арену» передали в собственность Ростовской области
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
Футбол
«Каррера всегда был честен с игроками». Первое большое интервью Промеса после «Спартака»
Политика
Россия призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса
Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что 31 декабря истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.
Кино
Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Шоу-бизнес
Верка Сердючка почувствовала себя плохо на съемках новогоднего шоу
Представитель артиста рассказал, что 46-летний Андрей Данилко перенес блокаду сердца, из-за которой нарушается сердечный ритм.
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой
В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Здоровье
Минтруд предложил бесплатно лечить пенсионеров в частных клиниках
Пациенты старше 65 лет скорее всего смогут бесплатно проходить обследования в частных клиниках.
Интернет
Instagram запустил клона TikTok
Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
Происшествия
Спасатели в Чите вытащили упавшего на подъёмнике в подвал мужчину
Спасатели обнаружили в подвале рядом с подъёмником мужчину.
Теннис
Джокович проиграл Тиму на итоговом турнире
Серб Новак Джокович потерпел поражение на итоговом турнире в Лондоне. В трех сетах он уступил австрийцу Доминику Тиму.
Армия и оружие
США не намерены отказываться от сотрудничества с сирийскими курдами
Соединенные Штаты не планируют прекращать сотрудничество с сирийскими курдами, несмотря на требования Турции, заявил 12 ноября представитель Госдепартамента на брифинге с журналистами.
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Политика
Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.
Происшествия
Во время беспорядков в Боливии погибли семь человек
По меньшей мере семь человек стали жертвами беспорядков на территории Боливии.
Интернет
YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты
Сервис видеохостинга YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты после вступления в силу новых условий использования во вторник, 10 декабря.
Энергетика
МЭА ожидает рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
К 2030 году, как ожидает МЭА, мировой спрос вырастет до 105,4 млн б / с, а к 2040 году - до 106,4 млн б / с, что соответствует прошлогоднему прогнозу агентства с разницей в чуть более 0,1 млн б / с. В частности, в Европе спрос на нефть, по оценке МЭА, будет снижаться примерно на 0,2 млн б / с в среднем ежегодно до 2040 года.
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Китай и Россию главными угрозами для США
Не самые дружественные в отношении Москвы настроения и попытки увидеть российского врага и "влияние" во всём по-прежнему не отпускают руководство США, которое по-прежнему считает Россию, а также Китай главными угрозами.
Общество
Мать историка Соколова рассказала о сыне и его молодой возлюбленной
Людмила рассказала, что раньше сын часто приходил за советом, поскольку его молодая возлюбленная регулярно «закатывала скандалы» из ревности к дочерям историка от первого брака.