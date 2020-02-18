Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦБ РФ повысил курс доллара на 19 февраля

Центробанк России установил официальные курсы валют на среду, 19 февраля, повысив стоимость доллара и евро по отношению к рублю.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

ЦБ РФ понизил курс доллара на вторник до 63,31 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:25

Официальный курс доллара вырос на 46 копеек, евро — на 47

Банки.ру05:40

ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 февраля в размере 63,7698 руб

Финмаркет05:33

Курсы валют ЦБ РФ на 18 февраля: 63,7698 руб/доллар США и 69,0882 руб/евро

SIA.ru06:00

Официальный курс евро на среду вырос на 47 копеек

РИА Новости06:06

Евро подорожало на 47 копеек

Телеканал 360°08:01

Официальный курс евро на среду вырос на 47 копеек

Газета.Ru05:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 14:55, Ашберн

Комментарии

Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

ТАСС 10:39
Происшествия

Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково

Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 13:32
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости 12:32
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Армия и оружие

Военные ЛНР начали наступление в Донбассе

Новости / Военные самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Absolut TV 04:51
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru 10:54
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Российская газета 09:45
Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Газета.Ru 14:18
Политика

В «Роснефти» отреагировали на санкции США против своей «дочки»

Как подчеркнули в компании, «Роснефть» стала инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций США, а её деятельность в стране связана с реализацией добычных проектов и трейдингом.
RT на русском 14:44
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Общество

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
BFM.ru 07:18
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
КМВ Новости 13:11
Общество

Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в одну из московских клиник, сообщил "Интерфаксу" директор журналиста Табриз Шахиди.
Интерфакс вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Анна Банщикова покрасилась и визуально постарела

Uznayvse.ru 10:00
Фигурное катание

В Китае умер украинский фигурист Бондарь

News.ru 11:51
Экономика

Болдырев объяснил, почему Сбербанк не нужно продавать

Экономист, политик, один из создателей Счетной палаты России Юрий Болдырев задался вопросом о том, почему акции Сбербанка выкупаются у Центробанка, а не просто передаются под управление государства.
Инвест-Форсайт вчера в 10:51
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

РИА Новости 13:33
Политика

МИД России заявил о «тактике удушения» Украиной и ЕС жителей Донбасса

Украина и Евросоюз избрали «тактику удушения» в отношении жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, отказываясь признавать выданные им паспорта самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР), а также российские паспорта.
RT на русском 14:11
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Политика

В Кремле отреагировали на сообщения об обострении ситуации в Донбассе

Дождь 07:25
Общество

Памятник Собчаку в Петербурге огородили забором перед приездом Путина

В Санкт-Петербурге огородили памятник первому мэру Анатолию Собчаку, расположенный на Васильевском острове, пишет Znak.com со ссылкой на публикации местных порталов и соцсетей.
Московский Комсомолец 12:38
Фигурное катание

В Москве госпитализирована олимпийская чемпионка Аделина Сотникова

БИЗНЕС Online 13:37
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Общество

Названа ежемесячная сумма выделяемых Роналду для невесты денег

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выделяет невесте Джиорджине Родригес 96 тысяч евро в месяц.
Lenta.ru 09:44
Происшествия

Подруге Павленского предъявлено обвинение

Газета.Ru 13:00
Общество

Газпром покинули два члена команды Миллера

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
REGNUM 00:35
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Моя Москва.онлайн 11:04
Политика

Глава МИД Украины рассказал о возможной войне между РФ и Белоруссией

Пристайко заявил, что несколько лет назад разговаривал с белорусскими журналистами, и сказал им, что если Белоруссия будет хотеть оставаться независимой, то ее ожидает с РФ война, подобная той, которую переживает Украина.
RuNews24.ru вчера в 17:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное