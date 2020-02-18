Финансы
Экономика сегодняЦБ РФ повысил курс доллара на 19 февраля
Центробанк России установил официальные курсы валют на среду, 19 февраля, повысив стоимость доллара и евро по отношению к рублю.
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Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Армия и оружие
Военные ЛНР начали наступление в Донбассе
Новости / Военные самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Политика
В «Роснефти» отреагировали на санкции США против своей «дочки»
Как подчеркнули в компании, «Роснефть» стала инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций США, а её деятельность в стране связана с реализацией добычных проектов и трейдингом.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Общество
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в одну из московских клиник, сообщил "Интерфаксу" директор журналиста Табриз Шахиди.
Шоу-бизнес
Анна Банщикова покрасилась и визуально постарела
Экономика
Болдырев объяснил, почему Сбербанк не нужно продавать
Экономист, политик, один из создателей Счетной палаты России Юрий Болдырев задался вопросом о том, почему акции Сбербанка выкупаются у Центробанка, а не просто передаются под управление государства.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Политика
МИД России заявил о «тактике удушения» Украиной и ЕС жителей Донбасса
Украина и Евросоюз избрали «тактику удушения» в отношении жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, отказываясь признавать выданные им паспорта самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР), а также российские паспорта.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Общество
Памятник Собчаку в Петербурге огородили забором перед приездом Путина
В Санкт-Петербурге огородили памятник первому мэру Анатолию Собчаку, расположенный на Васильевском острове, пишет Znak.com со ссылкой на публикации местных порталов и соцсетей.
Фигурное катание
В Москве госпитализирована олимпийская чемпионка Аделина Сотникова
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Общество
Названа ежемесячная сумма выделяемых Роналду для невесты денег
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выделяет невесте Джиорджине Родригес 96 тысяч евро в месяц.
Происшествия
Подруге Павленского предъявлено обвинение
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Политика
Глава МИД Украины рассказал о возможной войне между РФ и Белоруссией
Пристайко заявил, что несколько лет назад разговаривал с белорусскими журналистами, и сказал им, что если Белоруссия будет хотеть оставаться независимой, то ее ожидает с РФ война, подобная той, которую переживает Украина.