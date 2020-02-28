Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦБ РФ повысил курс доллара на выходные до 66,99 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по курсам ЦБ РФ, составила 70,0206 рубля. При этом курс доллара на международном валютном рынке после закрытия торгов в России в пятницу вечером составил 66,8806 руб.
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ЦБ РФ повысил курс доллара на выходные до 66,99 рубля

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Официальный курс евро вырос на 2 рубля

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Официальный курс евро вырос на 2 рубля

Газета.Ruвчера в 05:47

Официальный курс доллара США вырос на 1,38 руб., евро — на 2,08 руб

Urbc.Ruвчера в 05:05
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