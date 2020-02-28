Финансы
Московский КомсомолецЦБ РФ повысил курс доллара на выходные до 66,99 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по курсам ЦБ РФ, составила 70,0206 рубля. При этом курс доллара на международном валютном рынке после закрытия торгов в России в пятницу вечером составил 66,8806 руб.
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США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии
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