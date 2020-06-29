Финансы
ПРАЙМОфициальный курс евро на вторник вырос до 78,68 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,14 рубля — до 78,6812 рубля, курс доллара увеличился на 82,29 копейки, до 69,9513 рубля, следует из данных Банка России.
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Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа
Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Российская газета вчера в 20:46
Авто
Kia остановила продажи кроссовера Kia Seltos в России
Отмечается, что российские дилеры получили письма, в которых речь идет о временном прекращении реализации авто.
Evo-rus.com вчера в 13:44
Здоровье
Россиян предупредили о росте числа больных диабетом после эпидемии
Если коронавирус продолжит развиваться с такой же скоростью, то у них может появиться сахарный диабет, заявила в интервью газете «Известия» завкафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова.
Live24 вчера в 01:28
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной поделился редким фото с дочерью и пасынком
Известная певица Полина Гагарина в 2014 году стала женой фотографа Дмитрия Исхакова.
Летидор вчера в 05:30
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Технологии
Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне.
UfacityNews.ru вчера в 17:40
Транспорт
По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
Общество
На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
Власти американского города Ситка в штате Аляска в июле или августе рассмотрят вопрос о судьбе памятника Александру Баранову, правителю русских поселений в Северной Америке, сообщил РИА Новости мэр города Гэри Пэкстон.
РИА Новости вчера в 23:15
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 июня
В Москве от коронавируса за прошлые сутки умерли 35 человек. Это максимальное количество умерших за сутки с 19 июня.
РБК 01:02
Общество
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
В России за сутки выявлено 6693 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 154 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Сиб.фм 03:32
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Происшествия
В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны
В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях.
REGNUM 04:07
Гаджеты
Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами
Первые счастливчики уже получили новый компьютер, но это не навсегда: по условиям соглашения ПК будет необходимо вернуть обратно в Apple.
ПРАЙМ 02:42
Общество
Мэр в Индонезии упала на колени перед врачами из-за ситуации с вирусом
Мэр Сурабая, второго по величине города Индонезии, Три Рисмахарини, на встрече с медиками, участвующими в борьбе с эпидемией COVID-19, упала перед ними на колени и расплакалась, передает Jakarta Post.
РБК 03:59
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Общество
В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников
В России в «нерабочий период» из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч работников.
BFM.ru вчера в 23:54
Политика
В США считают бессмысленными новые санкции против «Северного потока-2»
Известно, что украинский «Нафтогаз» считает магистраль главной угрозой для газовой промышленности страны, так как с ее запуском большая часть российского газа будет поставляться в Европу, минуя Украину.
RuNews24.ru 28 июня в 11:04
Общество
В Саратовской области выявили 109 новых носителей SARS-CoV-2
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на 26 июня носителями коронавируса числились 6003 человека.
REGNUM вчера в 03:27
Футбол
Защитник «Дерби Каунти» Уисдом пострадал во время ограбления
Защитника английского футбольного клуба "Дерби Каунти" Андре Уисдома ударили ножом во время нападения и ограбления в Ливерпуле, сообщает Би-би-си.
РИА Новости 02:09
Политика
Дуда набрал 43,5% в первом туре выборов президента Польши
Коммерсантъ 01:25
Общество
На Аляске из-за таяния вечной мерзлоты увеличилась численность бобров
Климатологи рассказали, почему на Аляске за последнее время количество бобров увеличилось.
Дни24 02:38
Армия и оружие
Китай высоко оценил танки Т-90М, показанные на параде Победы в Москве
Россия на военном параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве продемонстрировала новые версии танков Т-90М.
Политическая Экспертиза вчера в 00:00
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
Эффект разорвавшейся бомбы спровоцировала фотография, на которой запечатлены Мирослава Карпович и недавно разведенный Павел Прилучный.
Pravda.Ru 04:04
Политика
МИД РФ назвал деструктивной позицию США в отношении ядерных испытаний
Москва призывает государства, которые еще не подписали или не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) сделать это.
Российская газета 03:07
Происшествия
В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей
Газета.Ru вчера в 10:23
Экономика
Совет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера
Совет директоров Petropavlovsk попросил британский комитет по слияниям и поглощениям расследовать действия Струкова на предмет возможного нарушения правил M&A-сделок.
Интерфакс 03:08
Общество
Мишустин изменил правила льготного автокредитования
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия 28 июня в 07:53