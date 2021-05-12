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ЦБ РФ предлагает стимулировать инвестиции только в российские фининструменты

Банк России предлагает предоставлять налоговые льготы на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) только при вложениях в российские финансовые инструменты, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-сессии НАУФОР "Диалог с регулятором".В источнике
Frank Media
Профиль
ПРАЙМ
Парламентская газета
РИА Новости
РБК
Долг.рф
Деловое.ТВ
Financial One

С чего всё началось

ЦБ предложил изменить правила предоставления налоговых вычетов по ИИС

Банк России предлагает предоставлять налоговые вычеты по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) только при инвестициях в российские ценные бумаги, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы видим, что растет инвестирование с ИИС в инструменты нерезидентов.
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