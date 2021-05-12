Пресса США: Вашингтон опасается, что после ухода из Афганистана над страной получат контроль Китай и Россия

Афганистан столкнется с ростом нестабильности после ухода из страны американского военного контингента, что, в свою очередь, может привести к установлению господства там России и Китая.