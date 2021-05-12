ЦБ РФ предлагает стимулировать инвестиции только в российские фининструменты
Банк России предлагает предоставлять налоговые льготы на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) только при вложениях в российские финансовые инструменты, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-сессии НАУФОР "Диалог с регулятором".В источнике
С чего всё началось
ЦБ предложил изменить правила предоставления налоговых вычетов по ИИС
Банк России предлагает предоставлять налоговые вычеты по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) только при инвестициях в российские ценные бумаги, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы видим, что растет инвестирование с ИИС в инструменты нерезидентов.
РИА Новости08:17