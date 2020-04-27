В сообщении отмечается, что концепция позволит банкам предлагать гражданам простые ипотечные кредиты с понятными затратами на обслуживание. «Граждане при этом будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски, присущие ипотеке», — подчеркивается в документе.

ЦБ РФ предложил банкам самим платить за страхование рисков по ипотеке

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