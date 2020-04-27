Экономика
ИА Красная ВеснаЦБ РФ предложил банкам самим платить за страхование рисков по ипотеке
В сообщении отмечается, что концепция позволит банкам предлагать гражданам простые ипотечные кредиты с понятными затратами на обслуживание. «Граждане при этом будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски, присущие ипотеке», — подчеркивается в документе.
Читать в источнике
Оценить143
Подробнее о событии
Показать все источники
Центробанк предлагает освободить россиян от расходов на ипотечное страхование
Комсомольская правда12:37
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 22:18, Ашберн
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.
Lenta.ru 19:13
Политика
Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в видеообращении к нации заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию Правительства национального согласия, и переходе управления Ливией к ЛНА.
RT на русском 15:57
Экономика
Мошенники предлагают россиянам «очистку» кредитных историй
Аферисты сообщают россиянам о якобы «испорченной» у них кредитной истории. А для ее исправления предлагают зайти на тот или иной сайт.
BFM.ru 22:06
Общество
Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко
Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
Ведомости 13:06
Здоровье
Ученый дал прогноз по динамике смертности от COVID-19 в России
Если нынешние тенденции по смертности от COVID-19 сохранятся, количество летальных исходов достигнет в России китайских значений при превышении числа завершенных случаев болезни (количество выздоровевших и умерших) отметки 47 тысяч.
РИА Новости 19:56
Здоровье
Врач курской инфекционной больницы записала обращение
Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com 08:11
Космос
Черная дыра стала прародителем нового типа планет
Приливные силы черной дыры притянули к себе водородную оболочку, тем самым превратив звезду в белого карлика, окруженного газовой оболочкой.
ТК Звезда 07:57
Общество
Источники дыма в самых грязных городах РФ протестируют карантином
Источники дыма в самых грязных городах РФ протестируют карантином Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Роспотребнадзору и Росгидромету провести дополнительные измерения качества воздуха в 12 городах с самым сильным уровнем загрязнений в России.
Коммерсантъ 17:43
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Происшествия
Полковник МВД в отставке пострадал при взрыве автомобиля в Волгограде
Взрыв прогремел, когда владелец машины садился за руль. Предположительно, это была ручная граната, рассказал источник агентства РИА Новости.
Эхо Москвы 18:04
Политика
ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию
Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.
РБК 07:37
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку в районе Дамаска, сообщило агентство Sana.
Коммерсантъ вчера в 22:53
Экономика
Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости 04:51
Политика
В США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус
Китай поставил в США низкокачественные и даже поддельные наборы для тестирования на коронавирус, заявил в понедельник экономический советник Белого дома Питер Наварро.
РИА Новости 16:38
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала россиян готовиться к новой жизни
После окончания пандемии многое изменится, считает Анна Попова Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привычная жизнь россиян изменится после окончания пандемии коронавируса.
Челнинские известия 01:50
Общество
Работающим гражданам старше 65 лет оформили около 1,4 млн больничных
С 6 по 30 апреля около 1,4 миллионов больничных оформили работающие россияне старше 65 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 11:00
Экономика
Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
Известия 21:48
Происшествия
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 227 человек
Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на 18 человек и достигло 227, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 22:55
Энергетика
Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери
Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери Российская нефтяная отрасль в 2020 году может не досчитаться минимум $18 млрд выручки в связи со снижением цен на нефть и сокращением добычи в рамках сделки ОПЕК+, считают аналитики Argus.
Коммерсантъ 15:25
Общество
Роспотребнадзор поддержал предложение продлить режим изоляции на май
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предложения продлить введенные из-за распространения коронавируса ограничения до 12 мая «абсолютно справедливые».
Lenta.ru 10:51
Общество
Ученые из Сингапура назвали дату завершения вспышки коронавируса в РФ
Исследователи из Университета технологий и дизайна в Сингапуре (SUTD) рассчитали сроки окончания пандемии коронавируса в разных странах, в том числе и в России.
Российская газета 07:58
Экономика
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:27
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Здоровье
Евгений Куйвашев вступился за НИИ ОММ
Глава Свердловской области подготовил обращение на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина в надежде сохранить НИИ ОММ.
Уралинформбюро 11:30