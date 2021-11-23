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ЦБ РФ предложил повысить порог обязательного контроля операций Росфинмониторингом

Банк России вновь поднял вопрос возможного повышения порога обязательного контроля банковской операции Росфинмониторингом с нынешних 600 тысяч рублей для снижения нагрузки на кредитные организации.
Интерфакс
Изменения в антиотмывочное законодательство за последние 3 года так или иначе увеличили нагрузку на кредитные организации.
Финмаркет
В Госдуме готовы к поправкам: по словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, увеличение лимита выглядит логичным.
Коммерсантъ
Служба называла порог оптимальным, призывая совершенствовать критерии операций, которые подлежат контролю.
Forbes

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Лимит по банковским операциям обязательного контроля могут увеличить
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