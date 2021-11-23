ИнтерфаксЦБ РФ предложил повысить порог обязательного контроля операций РосфинмониторингомБанк России вновь поднял вопрос возможного повышения порога обязательного контроля банковской операции Росфинмониторингом с нынешних 600 тысяч рублей для снижения нагрузки на кредитные организации.ИнтерфаксИзменения в антиотмывочное законодательство за последние 3 года так или иначе увеличили нагрузку на кредитные организации.ФинмаркетВ Госдуме готовы к поправкам: по словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, увеличение лимита выглядит логичным.КоммерсантъСлужба называла порог оптимальным, призывая совершенствовать критерии операций, которые подлежат контролю.ForbesЧитать далееСвернутьБизнес журналБизнес журналKonkurent.ruПодробнее о событииЛимит по банковским операциям обязательного контроля могут увеличитьКоммерсантъвчера в 14:28ЦБ РФ предложил повысить порог обязательного контроля операций РосфинмониторингомИнтерфаксвчера в 04:49Самое цитируемоеВ Банке России снова предложил повысить порог контроля банковских операцийПРАЙМвчера в 08:49Центробанк предложил изменить порог обязательного контроля сделокКомпаниявчера в 06:43ЦБ предложил повысить сумму контролируемых Росфинмониторингом операцийВедомостивчера в 08:41ЦБ предложил повысить порог контроля операций РосфинмониторингомForbesвчера в 05:47ЦБ намерен обсудить повышение порога обязательного контроля сделки с 600 тыс. рублейТАССвчера в 05:42Показать ещёОценить17Поделиться