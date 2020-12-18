ЦБ РФ предложил с 1 октября начать тестирование инвесторов-неквалов
Банк России предлагает начать тестирование неквалифицированных инвесторов (так называемых неквалов) для возможности покупки ими более сложных инструментов с 1 октября 2021 года, а не с даты вступления в силу закона о категоризации инвесторов (1 апреля 2022 года), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.В источнике
С чего всё началось
Глава ЦБ Эльвира Набуиллина в письме
банкам и брокерам рекомендовала приостановить продажу сложных и рискованных финансовых инструментов гражданам без опыта работы с ними до введения обязательного тестирования на понимание рисков.
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