Банк России считает обоснованной возможность увеличения лимитов по госпрограмме кредитования предприятий под 2%. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

ЦБ РФ предложил увеличить лимиты по госпрограмме кредитования под 2%

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