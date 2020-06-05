Экономика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыЦБ РФ предложил увеличить лимиты по госпрограмме кредитования под 2%

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Банк России считает обоснованной возможность увеличения лимитов по госпрограмме кредитования предприятий под 2%. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.
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