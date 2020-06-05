Экономика
Будущее России. Национальные проектыЦБ РФ предложил увеличить лимиты по госпрограмме кредитования под 2%
Банк России считает обоснованной возможность увеличения лимитов по госпрограмме кредитования предприятий под 2%. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.
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ЦБ РФ предложил увеличить лимиты по госпрограмме кредитования под 2%
Будущее России. Национальные проекты08:59
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СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
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Северный флот следит за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море
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Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
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Газета.Ru 10:50
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Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
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Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
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В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом
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