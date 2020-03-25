Коронавирус
REGNUMЦБ РФ предсказал снижение экономической активности
Москва, 30 марта 2020, 17:31 — REGNUM В ближайшее время Россию ждёт спад экономической активности по причине ограничительных мер властей страны и распространения коронавируса. Об этом говорится в материалах, опубликованных Центробанком РФ.
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Спорт
Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой самоизолироваться во время пандемии коронавируса.
Общество
Полиция рассказала, как будет ловить нарушителей во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге
Напомним, что ранее Александр Беглов подписал распоряжение о новых мерах по самоизоляции в Санкт-Петербурге.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Здоровье
Врач больницы в Коммунарке обратилась к россиянам
Врач из инфекционной больницы в Коммунарке, где размещают инфицированных COVID-19 пациентов, Камила Туйчиева на своей странице в Instagram попросила россиян соблюдать меры предосторожности и развеяла ряд мифов о новом виде коронавирусной инфекции.
Авто
Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 показали на видео
На ютуб-канале Secret AutoChannel продемонстрировали первое видео с моделью Hengtian L4600, которая является копией легендарного внедорожника Land Cruiser 200.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Происшествия
На Кубани оштрафовали 40 нарушителей карантина по коронавирусу
В Краснодарском крае на сегодняшний день привлекли к административной ответственности за нарушения карантинного режима из-за угрозы распространения коронавируса 40 человек.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Экономика
Ведущие отельеры и рестораторы России попросили поддержки властей
Загрузка отелей упала до 8-10% Как пишут отельеры и рестораторы в своем обращении, кризис на рынке гостиничных услуг и услуг общественного питания, связанный с эпидемией коронавируса, достиг беспрецедентной глубины.
Общество
В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Власти Санкт-Петербурга ввели режим самоизоляции для всех жителей города, сообщается в постановлении регионального правительства.
Авто
Обновленный Rolls-Royce Ghost предстал в удлинённой версии
В ходе тестовых испытаний обнаружили обновленную модель Rolls-Royce Ghost.
Космос
Астрономы обнаружили квазар с самым высоким красным смещением
Астрономы особенно заинтересованы в поиске новых квазаров с большими красными смещениями, поскольку они являются наиболее яркими и самыми отдаленными компактными объектами в наблюдаемой Вселенной.
Технологии
Huawei хочет вернуть в смартфоны сервисы Google
Ричард Ю, который является исполнительным директором Huawei Consumer Business Group, в недавнем интервью сообщил, что компания надеется вернуть сервисы Google на свои смартфоны.
Политика
Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения Украины
Верховная рада поддержала постановление о назначении министром здравоохранения Украины Максима Степанова.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Интернет
В Telegram появились папки для чатов и каналов
В менеджере Telegram появились папки для чатов, каналов и ботов.
Здоровье
«Вирус мутирует»: врач объяснила, почему COVID-19 стал выбирать молодых
Однозначного ответа на вопрос, почему вирус стал выбирать молодых, по словам врача, сейчас нет.
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор.
Политика
Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Армия и оружие
В Ростехе рассказали об испытаниях новейших истребителей Су-57
Исполнительный директор корпорации Ростех Олег Евтушенко рассказал об испытаниях российских истребителей пятого поколения Су-57.
Биатлон
Тренеры сборной России по биатлону огласили основу на следующий сезон
В отчете есть и рекомендация тренеров мужской сборной во главе с Сергеем Белозеровым по составу команды на подготовку к сезону-2020/21.
Происшествия
В Москве умерли четыре пожилых пациента с коронавирусом
Общество
В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции
Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
Общество
Жителям Рязанской области запретили покидать дома
В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона.
Общество
Рошаль рассказал о безопасных походах в магазин в карантин
Доктор Рошаль дал рекомендации для защиты от коронавируса, одна из самых эффективных мер – перчатки.
Здоровье
Врач назвал способное эффективно лечить COVID-19 лекарство
Как сообщает MedikForum.ru, врач рассказал в беседе с журналистом о том, что при лечении вызываемой коронавирусом инфекции COVID-19 сегодня достаточно эффективно используется гидроксихлорохин – лекарство для борьбы с малярией, созданное несколько десятков лет назад.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек
В Италии общее число случаев заражения коронавирусом превысили 100 тысяч, сообщает Shraibikus News со ссылкой на местные СМИ.