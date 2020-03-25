Коронавирус

REGNUMREGNUMЦБ РФ предсказал снижение экономической активности

Москва, 30 марта 2020, 17:31 — REGNUM В ближайшее время Россию ждёт спад экономической активности по причине ограничительных мер властей страны и распространения коронавируса. Об этом говорится в материалах, опубликованных Центробанком РФ.
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ЦБ ожидает значительного спада экономической активности из-за коронавируса

Коммерсантъ11:30

ЦБ предрёк значительное снижение экономической активности в РФ

News.ru10:20

ЦБ РФ допускает «просадку» российской экономики

Вести.Ru11:10

В ЦБ оценили влияние коронавируса и ограничительных мер на экономику

Известия10:51

ЦБ: после роста в феврале ожидается временное снижение экономической активности в ближайшие месяцы

Банки.ру10:25

ЦБ предупредил о снижении экономической активности из-за коронавируса

РБК11:14

ЦБ РФ спрогнозировал значительный спад экономической активности в ближайшие месяцы

Интерфакс10:15
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 18:25, Ашберн
Спорт

Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой самоизолироваться во время пандемии коронавируса.
Нева Спорт вчера в 12:52
Общество

Полиция рассказала, как будет ловить нарушителей во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге

Напомним, что ранее Александр Беглов подписал распоряжение о новых мерах по самоизоляции в Санкт-Петербурге.
КП - Санкт-Петербург 14:23
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Здоровье

Врач больницы в Коммунарке обратилась к россиянам

Врач из инфекционной больницы в Коммунарке, где размещают инфицированных COVID-19 пациентов, Камила Туйчиева на своей странице в Instagram попросила россиян соблюдать меры предосторожности и развеяла ряд мифов о новом виде коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 10:05
Авто

Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 показали на видео

На ютуб-канале Secret AutoChannel продемонстрировали первое видео с моделью Hengtian L4600, которая является копией легендарного внедорожника Land Cruiser 200.
Тарантас Ньюс 01:49
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском 18:15
Происшествия

На Кубани оштрафовали 40 нарушителей карантина по коронавирусу

В Краснодарском крае на сегодняшний день привлекли к административной ответственности за нарушения карантинного режима из-за угрозы распространения коронавируса 40 человек.
Российская газета 09:41
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 12:21
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Экономика

Ведущие отельеры и рестораторы России попросили поддержки властей

Загрузка отелей упала до 8-10% Как пишут отельеры и рестораторы в своем обращении, кризис на рынке гостиничных услуг и услуг общественного питания, связанный с эпидемией коронавируса, достиг беспрецедентной глубины.
Интерфакс 11:34
Общество

В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга ввели режим самоизоляции для всех жителей города, сообщается в постановлении регионального правительства.
РИА Новости 14:58
Авто

Обновленный Rolls-Royce Ghost предстал в удлинённой версии

В ходе тестовых испытаний обнаружили обновленную модель Rolls-Royce Ghost.
Faktom 15:21
Космос

Астрономы обнаружили квазар с самым высоким красным смещением

Астрономы особенно заинтересованы в поиске новых квазаров с большими красными смещениями, поскольку они являются наиболее яркими и самыми отдаленными компактными объектами в наблюдаемой Вселенной.
V-kosmose.com 09:24
Технологии

Huawei хочет вернуть в смартфоны сервисы Google

Ричард Ю, который является исполнительным директором Huawei Consumer Business Group, в недавнем интервью сообщил, что компания надеется вернуть сервисы Google на свои смартфоны.
The GEEK 05:04
Политика

Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения Украины

Верховная рада поддержала постановление о назначении министром здравоохранения Украины Максима Степанова.
ТАСС 09:46
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
Интернет

В Telegram появились папки для чатов и каналов

В менеджере Telegram появились папки для чатов, каналов и ботов.
Evo-rus.com 12:37
Здоровье

«Вирус мутирует»: врач объяснила, почему COVID-19 стал выбирать молодых

Однозначного ответа на вопрос, почему вирус стал выбирать молодых, по словам врача, сейчас нет.
Вечерняя Москва 10:34
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор.
BFM.ru 11:45
Политика

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Известия вчера в 16:22
Армия и оружие

В Ростехе рассказали об испытаниях новейших истребителей Су-57

Исполнительный директор корпорации Ростех Олег Евтушенко рассказал об испытаниях российских истребителей пятого поколения Су-57.
Профиль 04:09
Биатлон

Тренеры сборной России по биатлону огласили основу на следующий сезон

В отчете есть и рекомендация тренеров мужской сборной во главе с Сергеем Белозеровым по составу команды на подготовку к сезону-2020/21.
Inc-news.ru 14:00
Происшествия

В Москве умерли четыре пожилых пациента с коронавирусом

РИА Новости 15:38
Общество

В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции

Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
REGNUM 09:22
Общество

Жителям Рязанской области запретили покидать дома

В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона.
Российская газета 08:41
Общество

Рошаль рассказал о безопасных походах в магазин в карантин

Доктор Рошаль дал рекомендации для защиты от коронавируса, одна из самых эффективных мер – перчатки.
ToDay News Ufa вчера в 05:32
Здоровье

Врач назвал способное эффективно лечить COVID-19 лекарство

Как сообщает MedikForum.ru, врач рассказал в беседе с журналистом о том, что при лечении вызываемой коронавирусом инфекции COVID-19 сегодня достаточно эффективно используется гидроксихлорохин – лекарство для борьбы с малярией, созданное несколько десятков лет назад.
MedikForum.ru 15:22
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек

В Италии общее число случаев заражения коронавирусом превысили 100 тысяч, сообщает Shraibikus News со ссылкой на местные СМИ.
Shraibikus News 12:53
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