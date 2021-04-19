9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 20 апреляЦентральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на вторник, 20 апреля 2021 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.В источнике9111.ruАК&МЭкономика сегодняРосбалтПодробнее о событииЦБ опубликовал курс доллара и евро на 20 апреля9111.ru08:02Курсы валют ЦБ РФ на 19 апреля: 76,2491 руб/доллар США и 91,4760 руб/евроSIA.ru07:00Банк России резко поднял официальные курсы доллара и евроРосбалт07:19ЦБ РФ представил официальные курсы валют на 20 апреляЭкономика сегодня07:42ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 апреля в размере 76,2491 рубФинмаркет06:26ЦБ РФ установил официальный курс евро на 20 апреля - 91.4760 рубАК&М06:52Официальные курсы ЦБ России на 17–19.04.2021Коммерсантъ17:59Показать ещёОценить8Поделиться