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9111.ru

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 20 апреля

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на вторник, 20 апреля 2021 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.В источнике
9111.ru
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Росбалт

Подробнее о событии

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 20 апреля

9111.ru08:02

Курсы валют ЦБ РФ на 19 апреля: 76,2491 руб/доллар США и 91,4760 руб/евро

SIA.ru07:00

Банк России резко поднял официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:19

ЦБ РФ представил официальные курсы валют на 20 апреля

Экономика сегодня07:42

ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 апреля в размере 76,2491 руб

Финмаркет06:26

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 20 апреля - 91.4760 руб

АК&М06:52

Официальные курсы ЦБ России на 17–19.04.2021

Коммерсантъ17:59
Интересное

За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 11 военнослужащих

По данным Минобороны РФ на вечер 19 апреля, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 11 военнослужащих.
Российская газета13:38