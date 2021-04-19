За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 11 военнослужащих

По данным Минобороны РФ на вечер 19 апреля, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 11 военнослужащих.