Президент США Джо Байден предупредил лидера Китая Си Цзиньпина о последствиях, которые могут возникнуть, если выяснится, что Пекин поддерживает операцию на Украине, заявил высокопоставленный представитель администрации США.
Российские войска ликвидировали 93 украинских боевика, которые в гражданской одежде дезертировали из Мариуполя, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Попытки Владимира Зеленского надавить на американское правительство для получения большей военной помощи могут сыграть на руку республиканцам, что скажется на позициях демократов и президента США Джо Байдена, пишет The Hill.