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ЦБ РФ предупредил граждан России о неизбежном повышении инфляции в 2022 году

В Центробанке РФ предупредили россиян о неизбежном росте цен и повышении уровня инфляции в 2022 году.
АБН
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых.
ПРАЙМ
«По недельным оценкам, с начала марта инфляция значимо ускорилась», – говорится в сообщении.
Московский Комсомолец
Регулятор уверен, что к 2024 году ситуация стабилизируется и уровень инфляции в стране вернется к 4%.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

ЦБ предупредил о неизбежном всплеске инфляции и надвигающемся экономическом спаде
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