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ЦБ РФ предупредил граждан России о неизбежном повышении инфляции в 2022 году

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В Центробанке РФ предупредили россиян о неизбежном росте цен и повышении уровня инфляции в 2022 году.
АБН
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых.
ПРАЙМ
Годовая инфляция в России ускорилась до 12,54% по состоянию на 11 марта, самого высокого уровня с конца 2015 года, а ослабление рубля привело к резкому росту цен на фоне беспрецедентных западных санкций.
Profinance.ru
Регулятор уверен, что к 2024 году ситуация стабилизируется и уровень инфляции в стране вернется к 4%.
Экономика сегодня

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ЦБ предупредил о неизбежном всплеске инфляции и надвигающемся экономическом спаде
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ЦБ РФ предупредил о наступлении периода повышенной инфляции
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ЦБ считает неизбежным рост инфляции в условиях масштабной перестройки российской экономики
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ЦБ предупредил о неизбежном повышении инфляции
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