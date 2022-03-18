Годовая инфляция в России ускорилась до 12,54% по состоянию на 11 марта, самого высокого уровня с конца 2015 года, а ослабление рубля привело к резкому росту цен на фоне беспрецедентных западных санкций.
Президент США Джо Байден предупредил лидера Китая Си Цзиньпина о последствиях, которые могут возникнуть, если выяснится, что Пекин поддерживает операцию на Украине, заявил высокопоставленный представитель администрации США.
Вооруженные силы России (ВС РФ) ликвидировали 93 украинских боевиков, дезертировавших в гражданской одежде из Мариуполя, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.
Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Конвасэл», разработанную Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, следует из реестра министерства.