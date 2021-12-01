ИнтерфаксЦБ РФ предупредил о риске ухода с рынка трехсот МФО из-за новых ограниченийПринятие законопроекта, который предусматривает изменение предельного размера дневной процентной ставки по краткосрочным потребительским займам с 1% до 0,8%, может привести к уходу с рынка 300 микрофинансовых организаций (МФО).ТАССЦБ обеспокоен качеством портфеля МФО, подчеркнул Чистюхин.РБКПо данным регулятора, доля займов с долговой нагрузкой заемщиков более 80% достигла уже 44%.КоммерсантъРоссияне перестали платить по каждому второму займу «до зарплаты», сообщили ранее в Центробанке РФ.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьРидусРидусРоссийская газетаРБКЭкономика сегодняФАНГазета.RuПодробнее о событииВ ЦБ допустили закрытие до четверти МФО из-за ограничения ставокРБК08:38Банк России видит риск ухода почти четверти МФО с рынка из-за ужесточения регулированияПРАЙМ09:18ЦБ заявил о риске ухода с рынка 300 МФОКоммерсантъ09:04ЦБ РФ предупредил о риске ухода с рынка трехсот МФО из-за новых ограниченийИнтерфакс08:45ЦБ предупредил о риске закрытия около четверти микрофинансовых организацийForbes11:17«Не стоит демонизировать МФО». ЦБ рассказал о выгодах и новых ограничениях по микрозаймамВыберу.ру03:25Зампред Банка России Владимир Чистюхин рассказал о ставках по микрозаймамРоссийская газетавчера в 10:33Показать ещёОценить63Поделиться