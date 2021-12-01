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ЦБ РФ предупредил о риске ухода с рынка трехсот МФО из-за новых ограничений

Принятие законопроекта, который предусматривает изменение предельного размера дневной процентной ставки по краткосрочным потребительским займам с 1% до 0,8%, может привести к уходу с рынка 300 микрофинансовых организаций (МФО).
ТАСС
ЦБ обеспокоен качеством портфеля МФО, подчеркнул Чистюхин.
РБК
По данным регулятора, доля займов с долговой нагрузкой заемщиков более 80% достигла уже 44%.
Коммерсантъ
Россияне перестали платить по каждому второму займу «до зарплаты», сообщили ранее в Центробанке РФ.
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