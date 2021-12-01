Инсайдер: новые детали игры по «Гарри Поттеру» появятся совсем скоро

С момента показа первого трейлера и скриншотов игры по вселенной «Гарри Поттера» под названием Hogwarts Legacy мы так и не получили новых деталей проекта, а ведь её анонсировали больше года назад.