Коронавирус
REGNUMЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
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Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Общество
В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом
В Московской области скончалась первая пациентка с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
Общество
В Петербурге ввели режим полной изоляции
В Петербурге введен режим полной самоизоляции.
Энергетика
В «Goldman Sachs» прогнозируют падение мирового спроса на нефть
В 2020 году может произойти крупнейшее падение мирового спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции и развала сделки ОПЕК+.
Общество
В Астрахани могут ввести режим полной изоляции
В Астрахани могут ввести режим полной самоизоляции. Аналогичный режим был введен вчера в Москве.
Происшествия
В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина
Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
Общество
Власти Москвы заявили об улучшении ситуации с самоизоляцией граждан
Ситуация с самоизоляцией граждан в столице значительно улучшилась.
Политика
Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Общество
Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок
Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Общество
Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову
Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Происшествия
В Москве на фоне карантина активизировались мошенники
В Останкинском районе Москвы молодые люди в форме с надписью "Охрана" потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание о якобы нарушении карантина, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Экономика
Правительство Украины ухудшило прогноз по инфляции
В связи с негативным влиянием эпидемии коронавируса инфляция, как теперь предполагает кабмин страны, составит в 2020 году 8,7%, тогда как ранее прогнозировался рост цен на 5,5%. Хуже придется и гривне: в предыдущем прогнозе предусматривалось, что ее среднегодовой курс по отношению к доллару США составит 27 грн/$.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Здоровье
«Вирус мутировал! Вам нечего будет есть!» — медик обратилась к россиянам
У российских медиков пока (подчёркиваем — пока!) хватает терпения культурно объяснять населению, почему стоит соблюдать карантин и не «выбираться на шашлычки».
Общество
Полиция рассказала, как будет ловить нарушителей во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге
Напомним, что ранее Александр Беглов подписал распоряжение о новых мерах по самоизоляции в Санкт-Петербурге.
Общество
Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области
Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.
Общество
В Волгограде приостанавливается работа общественного транспорта
В Волгограде и Волжском Волгоградской области с 1 по 5 апреля приостанавливается работа общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации региона.
Энергетика
Bloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну»
Увеличение добычи нефти на крупнейшем в Норвегии месторождении Йохан Свердруп в Северном море может оказать значительное давление на цены, пишет информагентство Bloomberg.
Армия и оружие
Балтийский флот получил новые реактивные системы «Смерч»
Артиллерия Балтийского флота РФ получила на вооружение реактивные системы залпового огня "Смерч".
Здоровье
В Италии зафиксирован спад роста заболеваемости коронавирусом
Руководитель инфекционного отдела Института здравоохранения Италии Франко Локателли сообщил, что зафиксирован рекордно низкое количество новых случаев заболевания коронавирусом в стране, пишут «Известия».
Кино
Полвека назад в прокат вышел фильм «Белое солнце пустыни»
Речь идет о культовом советском вестерне режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».
Общество
«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции россиян
В последние дни «Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции жителей городов нашей страны.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились 302 человека
За последние сутки на территории России выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 35 регионах.