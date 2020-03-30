Коронавирус

REGNUMREGNUMЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
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ЦБ объявил о прекращении покупок золота в резервы

РБК12:13

ЦБ больше не хочет золота

Коммерсантъ15:04

Золотодобытчики РФ не ожидают, что приостановка покупки золота ЦБ отразится на их бизнесе

ТАСС13:31

Эквадор использовал часть своих золотых резервов для получения 300 млн долларов наличными

ПРАЙМ15:10

Центробанк отказался от покупок золота

Комсомольская правда12:30

ЦБ остановит покупку золота на внутреннем рынке с 1 апреля

Известия11:26

ЦБ РФ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

Финмаркет11:21
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Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
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Юморист Евгений Петросян стал прадедушкой

Дни24 14:35
Общество

В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом

В Московской области скончалась первая пациентка с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
Российская газета 15:00
Общество

В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Петербурге введен режим полной самоизоляции.
Lenta.ru 12:59
Энергетика

В «Goldman Sachs» прогнозируют падение мирового спроса на нефть

В 2020 году может произойти крупнейшее падение мирового спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции и развала сделки ОПЕК+.
ГЛАС.RU 08:19
Общество

В Астрахани могут ввести режим полной изоляции

В Астрахани могут ввести режим полной самоизоляции. Аналогичный режим был введен вчера в Москве.
Московский Комсомолец 06:19
Происшествия

В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина

Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
REGNUM 14:16
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Общество

Власти Москвы заявили об улучшении ситуации с самоизоляцией граждан

Ситуация с самоизоляцией граждан в столице значительно улучшилась.
Вечерняя Москва 14:40
Политика

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Российская газета 10:40
Общество

Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок

Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Известия вчера в 22:24
Общество

Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову

Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
Российская газета 13:47
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Известия 11:58
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Шоу-бизнес

Винокур рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Лещенко

Взгляд.ру 07:21
Происшествия

В Москве на фоне карантина активизировались мошенники

В Останкинском районе Москвы молодые люди в форме с надписью "Охрана" потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание о якобы нарушении карантина, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 14:26
Экономика

Правительство Украины ухудшило прогноз по инфляции

В связи с негативным влиянием эпидемии коронавируса инфляция, как теперь предполагает кабмин страны, составит в 2020 году 8,7%, тогда как ранее прогнозировался рост цен на 5,5%. Хуже придется и гривне: в предыдущем прогнозе предусматривалось, что ее среднегодовой курс по отношению к доллару США составит 27 грн/$.
Вести.Ru 02:52
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Здоровье

«Вирус мутировал! Вам нечего будет есть!» — медик обратилась к россиянам

У российских медиков пока (подчёркиваем — пока!) хватает терпения культурно объяснять населению, почему стоит соблюдать карантин и не «выбираться на шашлычки».
Rusvesna.su 14:29
Общество

Полиция рассказала, как будет ловить нарушителей во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге

Напомним, что ранее Александр Беглов подписал распоряжение о новых мерах по самоизоляции в Санкт-Петербурге.
КП - Санкт-Петербург 14:23
Общество

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.
Екатеринбург-ТВ 10:03
Общество

В Волгограде приостанавливается работа общественного транспорта

В Волгограде и Волжском Волгоградской области с 1 по 5 апреля приостанавливается работа общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации региона.
Коммерсантъ 13:46
Энергетика

Bloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну»

Увеличение добычи нефти на крупнейшем в Норвегии месторождении Йохан Свердруп в Северном море может оказать значительное давление на цены, пишет информагентство Bloomberg.
Газета.Ru 12:20
Армия и оружие

Балтийский флот получил новые реактивные системы «Смерч»

Артиллерия Балтийского флота РФ получила на вооружение реактивные системы залпового огня "Смерч".
Вести.Ru 07:37
Здоровье

В Италии зафиксирован спад роста заболеваемости коронавирусом

Руководитель инфекционного отдела Института здравоохранения Италии Франко Локателли сообщил, что зафиксирован рекордно низкое количество новых случаев заболевания коронавирусом в стране, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 13:57
Кино

Полвека назад в прокат вышел фильм «Белое солнце пустыни»

Речь идет о культовом советском вестерне режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».
Брянская учительская газета 15:35
Общество

«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции россиян

В последние дни «Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции жителей городов нашей страны.
Московская перспектива 11:50
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru 13:17
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 302 человека

За последние сутки на территории России выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 35 регионах.
Пятый канал 06:28
Как работают Яндекс.Новости?
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