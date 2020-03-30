Коронавирус

REGNUMREGNUMЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
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Золотодобытчики РФ не ожидают, что приостановка покупки золота ЦБ отразится на их бизнесе

ТАСС13:31

ЦБ объявил о прекращении покупок золота в резервы

РБК12:13

ЦБ РФ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

ПРАЙМ11:06

ЦБ РФ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

Финмаркет11:21

ЦБ остановит покупку золота на внутреннем рынке с 1 апреля

Известия11:26

ЦБ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

Коммерсантъ12:53

Центробанк отказался от покупок золота

Комсомольская правда12:30
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 14:15, Ашберн
Общество

Оперштаб: режим самоизоляции в Москве действует до 14 апреля

«Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», — сказано в сообщении.
RT на русском 11:07
Происшествия

В Брянске завели дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек

В Брянске возбудили первое уголовное дело в отношении граждан, которые подозреваются в заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 четырёх человек.
RT на русском 13:58
Экономика

Правительство РФ поддержит отрасли экономики из-за коронавируса

Москва, 30 марта 2020, 10:13 — REGNUM Отрасли российской экономики, где ситуация из-за распространения коронавируса развивается по неблагоприятному сценарию, получат поддержку.
REGNUM 03:13
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
Общество

В Санкт-Петербурге ввели режим полной самоизоляции вслед за Москвой

В Санкт-Петербурге введен режим всеобщей самоизоляции до 5 апреля. Об этом сообщается на сайте администрации города.
URA.Ru 14:06
Общество

Режим полной самоизоляции готовятся ввести в Нижегородской области

Усиленные меры ограничения и контроля в связи с ситуацией по коронавирусу обсудили на совещании при губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине 30 марта.
ННТВ 10:13
Футбол

Глушаков признался, что ощущает дискомфорт

По словам Глушакова, игроки «Ахмата» ощущают дискомфорт, но ситуация поправима, поскольку сезон еще не завершился и плотность в таблице большая.
ProstoProSport 14:00
Общество

Город Мурино на границе Петербурга и Ленобласти закрывают на карантин

REGNUM 10:26
Общество

В Италии предупредили о восстаниях на юге страны из-за карантина

Власти Италии предупредили о восстаниях на юге страны из-за карантина. По данным местных СМИ, спровоцирует беспорядки мафия.
Peterburg2.ru вчера в 09:33
Футбол

Тренер «КАМАЗа» Бояринцев готовится сдать экзамены на лицензию Pro

Наставник челнинской команды намерен подготовиться к сдаче экзаменов на тренерскую лицензию Pro.
Реальное время 01:48
Политика

Путин назвал преступной халатностью нарушение норм карантина

Президент России Владимир Путин назвал преступной халатностью нарушение норм карантина.
ФАН 09:24
Армия и оружие

Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Известия 28 марта в 17:44
Общество

В Иванове уже 9 человек официально больны коронавирусом

На тематическом брифинге начальник регионального депздрава Артур Фокин отрапортовал, что в новосибирской лаборатории подтвердили еще два случая коронавируса.
SM News 05:55
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.
RT на русском 09:54
Общество

Путин посмертно присвоил звание Героя России генералу Шаймуратову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову.
РИА Новости 12:28
Политика

Лавров и Помпео обсудили ситуацию с коронавирусом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео.
Московский Комсомолец 13:36
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Общество

В Госдуме пообещали компенсации потерявшим путевки из-за коронавируса

Туристы из России, которые потеряли свои путевки в зарубежные страны и не сумевшие туда отправиться из-за коронавируса, смогут получить компенсации.
Известия 05:53
Шоу-бизнес

Бывшая жена 89-летнего Ивана Краско умоляет актера принять ее обратно

Наталья Шевель умоляет бывшего мужа принять ее обратно Несмотря на это, о воссоединении с бывшей супругой Иван Краско даже не думает.
Вокруг ТВ 07:53
Общество

Оперативный штаб по Москве сообщил о 40% пациентов на ИВЛ

Меры, введённые указом Сергея Собянина, начали действовать в 19:45 по московскому времени.
Говорит Москва вчера в 23:42
Происшествия

На Кубани оштрафовали 40 нарушителей карантина по коронавирусу

В Краснодарском крае на сегодняшний день привлекли к административной ответственности за нарушения карантинного режима из-за угрозы распространения коронавируса 40 человек.
Российская газета 09:41
Футбол

Промес извинился за нарушение карантина

Soccer.ru 13:49
Общество

«Победа» отменила два вывозных рейса из Турции

Авиакомпания «Победа» отменила два рейса из Турции, которыми должны были вывезти россиян, из-за отзыва разрешений Росавиации на них.
Известия 12:17
Авто

Обновленный Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.
Автоновости дня вчера в 05:00
Здоровье

Врач рассказал об эффективном лекарстве от коронавируса

Противомалярийный препарат гидроксихлорохин эффективно применяется при лечении коронавирусной инфекции, заявил медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", врач-терапевт Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 12:56
Здоровье

Предсказавший пандемию коронавируса врач рассказал, как ее закончить

Американский эпидемиолог Ларри Бриллиант, который ранее говорил о возможности серьезной эпидемии мирового масштаба, рассказал изданию Wired, что необходимо сделать, чтобы снизить заболеваемость COVID-19, передает портал ИноСМИ.
Shraibikus News 09:52
Экономика

Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты

Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.
BFM.ru 09:19
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Здоровье

Аллергики из-за коронавируса оказались в зоне риска

Как сообщает ToDay News Ufa, аллергики составляют значительную часть группы особого риска инфицирования коронавирусом.
ToDay News Ufa 02:19
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Вести Подмосковья 11:43
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