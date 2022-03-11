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ЦБ РФ приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»

Банк России принял решение приостановить подготовку к продаже акций банка "Открытие".
ТАСС
"Открытие" входит в список системно значимых кредитных организаций и принадлежит Банку России.
Интерфакс
В феврале "Открытие" наряду с другими крупными российскими банками вошел в санкционные списки США, ЕС и Великобритании.
Интерфакс
ЦБ также указывал, что рассматривает альтернативный способ продажи акций банка стратегическому инвестору.
Frank Media

Подробнее о событии

ЦБ РФ приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»
Интерфакс08:25
Центробанк приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»
Реальное время08:33
ЦБ РФ приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»
ТАСС08:32
ЦБ приостановил подготовку к продаже банка ФК «Открытие»
АК&М08:27
Банк России принял решение приостановить подготовку к продаже ПАО Банк «ФК Открытие»
ПРАЙМ08:37
ЦБ РФ приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»
Агентство Москва08:23
ЦБ приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»
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