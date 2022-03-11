ТАССЦБ РФ приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»Банк России принял решение приостановить подготовку к продаже акций банка "Открытие".ТАСС"Открытие" входит в список системно значимых кредитных организаций и принадлежит Банку России.ИнтерфаксВ феврале "Открытие" наряду с другими крупными российскими банками вошел в санкционные списки США, ЕС и Великобритании.ИнтерфаксЦБ также указывал, что рассматривает альтернативный способ продажи акций банка стратегическому инвестору.Frank MediaЧитать далееСвернутьFrank MediaFrank MediaАК&МПодробнее о событииЦБ РФ приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»Интерфакс08:25Центробанк приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»Реальное время08:33ЦБ РФ приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»ТАСС08:32ЦБ приостановил подготовку к продаже банка ФК «Открытие»АК&М08:27Банк России принял решение приостановить подготовку к продаже ПАО Банк «ФК Открытие»ПРАЙМ08:37ЦБ РФ приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»Агентство Москва08:23ЦБ приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»Frank Media08:23Показать ещёОценить5Поделиться