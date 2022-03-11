ПРАЙМБанк России принял решение приостановить подготовку к продаже ПАО Банк «ФК Открытие»Банк России приостановил подготовку к продаже своего дочернего банка "ФК Открытие", сообщил регулятор.ПРАЙМЦБ начал подготовку к продаже акций банка «Открытие» в августе 2021 года.Коммерсантъ"Открытие" входит в список системно значимых кредитных организаций и принадлежит Банку России.ФинмаркетВ феврале "Открытие" наряду с другими крупными российскими банками вошел в санкционные списки США, ЕС и Великобритании.ФинмаркетЧитать далееСвернутьРБКРБКИА Красная ВеснаИзвестияFrank MediaОбщественная служба новостейАК&МПодробнее о событииЦБ отложил продажу санированного банка «Открытие» на фоне санкцийРБК09:32ЦБ приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»Lenta.ru09:07ЦБ приостановил продажу банка «Открытие»Коммерсантъ08:55ЦБ приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»Forbes09:06Банк России принял решение приостановить подготовку к продаже ПАО Банк «ФК Открытие»ПРАЙМ08:37ЦБ приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»ТАСС08:32ЦБ РФ приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»Интерфакс08:25Показать ещёОценить101Поделиться