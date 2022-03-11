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Банк России принял решение приостановить подготовку к продаже ПАО Банк «ФК Открытие»

Банк России приостановил подготовку к продаже своего дочернего банка "ФК Открытие", сообщил регулятор.
ПРАЙМ
ЦБ начал подготовку к продаже акций банка «Открытие» в августе 2021 года.
Коммерсантъ
"Открытие" входит в список системно значимых кредитных организаций и принадлежит Банку России.
Финмаркет
В феврале "Открытие" наряду с другими крупными российскими банками вошел в санкционные списки США, ЕС и Великобритании.
Финмаркет

Подробнее о событии

ЦБ отложил продажу санированного банка «Открытие» на фоне санкций
РБК09:32
ЦБ приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»
Lenta.ru09:07
ЦБ приостановил продажу банка «Открытие»
Коммерсантъ08:55
ЦБ приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»
Forbes09:06
Банк России принял решение приостановить подготовку к продаже ПАО Банк «ФК Открытие»
ПРАЙМ08:37
ЦБ приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»
ТАСС08:32
ЦБ РФ приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»
Интерфакс08:25

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