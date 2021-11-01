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ЦБ ограничит возможности банков давать рассрочку на покупки в магазинах

Регулятор разослал участникам рынка информационное письмо, в котором говорится о практиках предоставления потребителям рассрочки по оплате товаров без заключения договора потребительского кредита или займа.
РБК
"В ряде случаев торгово-сервисные предприятия сначала предоставляют человеку возможность оплатить товары или услуги в рассрочку, а затем передают права требования долга профессиональным кредиторам", - говорится в сообщении.
РИА Новости
Оплату за товары производят операторы сервисов рассрочки, аффилированные с кредиторами и действующие на основании заключенных с потребителем договоров.
Интерфакс
В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, заявила, что покупки в рассрочку должны учитываться в кредитной истории россиян.
РИА Новости

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