Регулятор разослал участникам рынка информационное письмо, в котором говорится о практиках предоставления потребителям рассрочки по оплате товаров без заключения договора потребительского кредита или займа.
"В ряде случаев торгово-сервисные предприятия сначала предоставляют человеку возможность оплатить товары или услуги в рассрочку, а затем передают права требования долга профессиональным кредиторам", - говорится в сообщении.
Расследование инцидента с атомной подводной лодкой военно-морских сил США USS Connecticut завершилось: оно показало, что объект, с которым столкнулась субмарина в водах Южно-Китайского моря, оказался подводной горой.