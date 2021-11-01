Регулятор разослал участникам рынка информационное письмо, в котором говорится о практиках предоставления потребителям рассрочки по оплате товаров без заключения договора потребительского кредита или займа.
"В ряде случаев торгово-сервисные предприятия сначала предоставляют человеку возможность оплатить товары или услуги в рассрочку, а затем передают права требования долга профессиональным кредиторам", - говорится в сообщении.
Магнитная буря на Земле в последние часы не фиксируется, но днем было зарегистрировано очень слабое возмущение геомагнитного поля планеты, говорится в данных мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.
Комиссия по этике партии «Единая Россия» выступила с предложением исключить депутата Государственной Думы Евгения Марченко из партии из-за того, что он проголосовал против принятия федерального бюджета в первом чтении.