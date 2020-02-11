Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Читать в источнике
Оценить1032
с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русском09:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 10:41, Ашберн
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»
«Газпром» рассчитывает запустить газопровод «Северный поток – 2» в конце 2020 года, говорится в презентации нефтяной компании, подготовленной ко Дню инвестора предприятия.
Культура
Россияне выберут площадки фестивалей «Культурного кода»
В России открылось голосование за выбор трех площадок, в которых пройдут креативные фестивали в рамках проекта «Культурный код», запущенного совместно президентской платформой «Россия — страна возможностей» и ОНФ.
Кино
Зрителям не покажут отснятые серии седьмого сезона «Сватов»
Поклонники сериала помнят, что пару лет назад работу над новыми эпизодами уже начинали, поэтому они были уверены: часть серий уже отснята.
Общество
Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Армия и оружие
Пентагон отказался от одной из программ создания гиперзвукового оружия
Военно-воздушные силы (ВВС) США остановили программу разработки гиперзвукового обычного ударного оружия (Hypersonic Conventional Strike Weapon — HCSW), которая являлась одним из двух проектов по созданию гиперзвуковой ракеты для оснащения стратегических бомбардировщиков B-52.
Экономика
Глава ФРС США: коронавирус повлияет на всю глобальную экономику
Мировая экономика будет испытывать негативные последствия из-за вспышки коронавируса в Китае, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл 11 февраля в докладе конгрессу США.
Политика
В МИД заявили о положительной динамике в ситуации с коронавирусом
В ситуации с коронавирусом есть положительная динамика, число приростов случаев зараженных падает, но очаг не локализован, сообщил директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Супруги считают, что решение о разводе было "лучшим шагом для их детей". Филлипс и Отем разделят опеку над своими дочерями.
Политика
Экс-президентам РФ предлагают разрешить пожизненно быть сенаторами
Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Общество
Ольга Голодец переходит в Сбербанк
Ольга Голодец, занимавшая в правительстве Дмитрия Медведева должность вице-премьера, приходит в Сбербанк на должность заместителя председателя правления кредитной-финансовой организации.
Теннис
Рублев обыграл Басилашвили в первом раунде турнира в Роттердаме
В следующем раунде соперником россиянина станет британец Дэниэл Эванс.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
Политика
Зеленский уволил представителя Украины в минской группе
Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство Сирии заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил, сообщает ТАСС.
Здоровье
Медсестра из Германии рассказала, в чем российские врачи лучше немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц после работы в больнице Нижнего Новгорода заявила, что российским медикам нужно проходить курсы вежливости, хотя в отдельных профессиональных аспектах они превосходят немецких коллег.
Экономика
Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях
Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
Спорт
Норвежская пресса связала имя Большунова с допингом
Авторитетный журналист Эстен Сетер выпустил материал, в котором косвенно связал имя спортсмена с допингом.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Хоккей
«Ак Барс» сыграет с омским «Авангардом»
Армия и оружие
Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео
Космос
Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца
Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Шоу-бизнес
Экс-супруг рассказал о 12-дневном браке с Андерсон
Напомним, что возрастная разница между экс-супругами составляет 22 года. Питерс расстался с Андерсон по смс.
Общество
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.