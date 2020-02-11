с чего всё началось

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Общество ВОЗ дала официальное название коронавирусу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.

Экономика Сечин представил Путину проект «Восток Ойл» На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.

Политика В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами В готовящийся ко второму чтению проект закона о внесении поправок в Конституцию предложили добавить ряд новых положений, среди которых и обеспечение за лицами, занимавшими пост президента России, права пожизненно входить в состав Совета Федерации.

Общество В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.

Происшествия Историка Соколова оставили в СИЗО до конца следствия Обвиняемый в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко историк Олег Соколов останется под арестом в московском СИЗО до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля 2020 года.

Футбол Ветеран «Спартака» Рейнгольд скончался Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщает РИА "Новости".

Общество Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка «Тайган» Верховный суд Крыма освободил от содержания под стражей директора парка "Тайган" Олега Зубкова, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.

Здоровье Российский диетолог развенчал миф о молоке Российский врач-диетолог Артур Моисеенко развенчал миф о том, что молоко и молочные продукты вредят здоровью.

Спорт Объявлен состав сборной России на «Ски Тур» Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своём «инстаграме» огласила состав сборной на «Ски Тур», который пройдёт с 15 по 23 февраля в Швеции и Норвегии.

Политика ЦРУ втайне владело крупнейшим поставщиком криптографических технологий Как следует из публикации издания, начавшая свой бизнес ещё во время Второй мировой войны швейцарская Crypto AG всю вторую половину XX века являлась одним из крупнейших мировых поставщиков аппаратных и программных решений для зашифрованных коммуникаций.

Общество Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.