с чего всё началось

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Общество В России предложили штрафовать за шум в дневное время В случае принятия поправки будет запрещено проводить ремонт в многоквартирных домах днем - с 13 до 15 часов, и с 19 и до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздники.

Общество Продавцы электроники попросили снизить налог на болванку Продавцы и импортеры электроники попросили снизить платежи, которые идут в пользу авторов музыки, рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.

Происшествия Стрельба на Лубянке рикошетит проверками Все, кто оказался в кабинете начальника отдела, по словам источников, как и другие сотрудники, наблюдавшие вооруженный инцидент, сразу же после него в течение нескольких часов писали объяснения, в том числе и для управления собственной безопасности ФСБ.

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Политика Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.

Общество Умер бывший разведчик Алексей Ботян Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года, скончался на 104-м году жизни.

Общество В Китае сообщили о смещении секретаря парткома провинции Хубэй Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) снял с должности действующего секретаря парткома провинции Хубэй, где отмечена наиболее мощная в КНР вспышка нового коронавируса.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Происшествия Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.