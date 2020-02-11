Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русском11 февраля в 09:22
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Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение
Интерфакс11 февраля в 15:30
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