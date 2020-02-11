Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ. Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 11:27, Ашберн
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