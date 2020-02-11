с чего всё началось

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ. Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.

Политика Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции В Конституции надо обязательно прописать положение об индексации пенсий, чтобы не было никакой лазейки этого не делать, заявил президент РФ Владимир Путин.

Общество На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу На действующем варианте отчетливо видна Евразийская часть материка, в том числе на изображении можно разглядеть и часть России.

Политика Казахстанский министр заявил о наркозависимости внука Назарбаева Ранее порталы «КазТАГ» и Vlast.kz заявили, что сообщивший в Facebook о просьбе к властям Великобритании получить политическое убежище Айсултан Ракхат является внуком первого президента Казахстана.

Политика США ввели санкции против трех российских компаний США ввели санкции против трех организаций из РФ по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Происшествия В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево В Хабаровске задержали Виктора Гаврилова, который 26 января бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России сегодня, 13 февраля.

Происшествия Альфа-банк отказался разблокировать счета ФБК Менеджер проектов ФБК Леонид Волков рассказал, что Альфа-банк отказался разблокировать счета сотрудников, по которым истек срок ареста.

Политика Мишустин предложил оптимизировать штат министерств и ведомств Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил министерства и ведомства до 1 апреля представить предложения по оптимизации структуры и численности своих организаций, передает «Интерфакс».

Здоровье Директор онкоцентра Минздрава рассказала о сложностях с лекарствами Планируется, что те препараты, которые не производятся в России, но необходимы детям, будут завозиться из-за рубежа, а закупки лекарств в случае выявления частых осложнений в результате приема препарата, будут производиться не по международному непатентованному наименованию, а по коммерческому названию, пояснила Новичкова.

Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Общество Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.

Футбол Агентство Цорна заработало на трансфере Бакаева-младшего один млн евро Как стало известно Metaratings.ru, неожиданный трансфер Солтмурада Бакаева в «Рубин» был оформлен через одну известную юридическую фирму, конечным бенефициаром которой является агентство генерального директора «Спартака» Томаса Цорна TZR.

Общество Мосгорсуд признал законным условный приговор Егору Жукову Мосгорсуд оставил в силе условный приговор осуждённому за публичные призывы к экстремистской деятельности студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.