Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

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ЦБ передает правительству контроль над Сбербанком

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил от участия в еврокубках на два сезона английский клуб «Манчестер Сити».
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«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в полуфинале клубного ЧМ

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В Турции усилена охрана посольства России из-за угроз в адрес посла

Турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре из-за угроз, поступивших в адрес российского посла Алексея Ерхова.
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Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

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В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19.
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Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
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ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск

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