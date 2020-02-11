с чего всё началось

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Политика Песков прокомментировал сообщения о дате голосования по Конституции Решений о сроках проведения голосования россиян по поправкам в Конституцию не принималось, четкого дедлайна по их рассмотрению нет, есть разные точки зрения, в том числе предложение о голосовании 22 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество ВОЗ дала официальное название коронавирусу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.

Политика Зеленский уволил представителя Украины в минской группе Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.

Экономика Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.

Армия и оружие В Идлибе сбит сирийский вертолет Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.

Армия и оружие Госдума поддержала запрет на заключение офицерами годовых контрактов Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается ограничить для офицеров и прапорщиков, проходящих службу в вооруженных силах по контракту, право заключения новых контрактов сроком на один год.

Общество Die Welt признала полезными для России санкции США Россия воспользовалась американской санкционной политикой и заняла второе место по продаже нефти США, обогнав Мексику и приблизившись к Канаде.

Общество Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы» Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.

Происшествия В Башкирии на улице нашли двухлетнего ребенка с обморожением Женщина тут же бросилась на улицу и обнаружила ребенка во дворе частного дома без верхней одежды с сильным переохлаждением.

Политика В Кремле Козака назвали куратором по Украине Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.

Кино Мерьем Узерли из «Великолепного века» снимается в новом сериале Мерьем Узерли считают эталоном женской красоты Rusturkey пишет, что перед принятием окончательного решения о выборе нового проекта для участия, актриса собирается съездить в Стамбул и лично поучаствовать в переговорах.

Футбол «Ливерпуль» ответил на просьбы фанатов вернуть Стивена Джеррарда Исполнительный директор футбольного клуба «Ливерпуль» Питер Мур прокомментировал призывы болельщиков вернуть бывшего капитана команды Стивена Джеррарда в клуб, чтобы тот мог получить медаль АПЛ.