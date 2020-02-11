Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русскомвчера в 09:22
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Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение
Интерфаксвчера в 15:30
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Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
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Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме
Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.
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Бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их 12-дневном браке
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В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин
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В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Шоу-бизнес
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Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
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Жителя Керчи насмерть придавило упавшее во время бури дерево
Житель Керчи получил смертельные травмы, когда на него во время бури упало дерево.
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Российские интернет-ритейлеры догоняют AliExpress
Российские интернет-ритейлеры догоняют AliExpress Российские интернет-магазины Wildberries и Ozon сократили отрыв от AliExpress, лидирующей на российском рынке онлайн-торговли, подсчитали аналитики JP Morgan.
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Сирийская армия взяла под контроль трассу Дамаск — Алеппо
Армия САР впервые за 8 лет восстановила контроль над международной трассой Дамаск — Алеппо.
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Назван состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
Стало известно, кто из российских биатлонистов будет представлять страну в рамках чемпионата мира по биатлону на смешанной эстафете.
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