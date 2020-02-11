с чего всё началось

Важно отметить, что Минфин России и Банк России солидарны в вопросах поддержки приоритетов, стратегии Сбербанка, мы видим необходимость сохранения политики его развития. Естественно, смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан.

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Здоровье Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.

Общество В Минпромторге рассказали о запасах товаров из Китая Российских запасов товаров легкой промышленности, сделанных в связи с ограничением ряда поставок текстиля и автозапчастей из Китая, должно хватить до начала марта, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".

Политика Россиянам могут дать выходной для голосования по Конституции Голосование по поправкам в Конституцию планируется провести в будний день, сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники в администрации президента.

Гаджеты Samsung представила новые смартфоны Galaxy Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.

Футбол Новым титульным спонсором РПЛ станет «Тинькофф» «Тинькофф Банк» станет новым титульным спонсором Российской Премьер-лиги, сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к ходу переговоров.

Политика Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Происшествия В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети» На железнодорожном вокзале в Пензе полицейские задержали активистов, которые собирались вернуться в Москву после оглашения приговора фигурантам дела «Сети», сообщили «МБХ-медиа» и несколько Telegram-каналов.

Здоровье Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.