Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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Важно отметить, что Минфин России и Банк России солидарны в вопросах поддержки приоритетов, стратегии Сбербанка, мы видим необходимость сохранения политики его развития. Естественно, смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан.
— Антон Силуанов, российский экономистRuposters.ru 09:40
с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русском09:22
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