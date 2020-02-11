с чего всё началось

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Армия и оружие США начали вывод войск из Ирака США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Энергетика Urals дешевеет в долларах и рублях В понедельник, 10 февраля, рублевая цена российский нефти Urals впервые за два года опустилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель.

Гаджеты Samsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20 Samsung представил во вторник вечером линейку из трёх флагманских смартфонов, которым предстоит возглавлять ассортимент производителя как минимум до осени этого года.

Наука Выявлена связь между уровнем тестостерона и риском развития рака Учёные-медики из Кембриджского и Эксетерского университетов провели генетический анализ более 425 тысяч образцов крови мужчин и женщин, чтобы изучить влияние уровня тестостерона в организме на риск развития рака и сахарного диабета.

Политика На Украине предложили продать земли для «защиты» от России Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".

Политика Четыре прокурора взяли самоотвод в деле экс-советника Трампа Стоуна Все четыре прокурора по делу Роджера Стоуна (экс-советник президента США Дональда Трампа, которому вменяют дачу ложных показаний и препятствование ходу расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года — ред. РБК) взяли самоотвод после вмешательства минюста.

Экономика Сечин представил Путину проект «Восток Ойл» На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.

Общество Долги россиян по алиментам достигли исторического максимума Долги россиян по алиментам за 2019 год составили 152 миллиарда рублей и достигли исторического максимума.

Культура Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2» Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.