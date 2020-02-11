Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Читать в источнике
Комментировать2016
с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
RT на русскомвчера в 09:22

Подробнее о событии

К середине 2021 года в ФНБ будет накоплено достаточно средств для сделки со Сбербанком

ПРАЙМ03:09

Зачем правительство выкупает Сбербанк у Центробанка

Ведомостивчера в 16:43

Пакет ЦБ в Сбербанке будет продан поэтапно

ТАССвчера в 14:13

Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение

Интерфаксвчера в 15:30

Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

РИА Новостивчера в 08:11

ЦБ передает правительству контроль над Сбербанком

РБКвчера в 15:21

Акции Сбербанка выросли на фоне сообщения о выкупе доли у ЦБ

Rambler News Serviceвчера в 08:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:29, Ашберн
Происшествия

В Амстердаме прогремел второй взрыв в офисе почтовой компании

Второй взрыв произошел в почтовом отделении одной из компаний в Амстердаме, пострадавших нет, сообщает агентство Рейтер.
РИА Новости 03:06
Общество

Boeing в январе впервые за 60 лет не получил заказов на самолёты

REGNUM вчера в 12:41
Общество

ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
RT на русском 02:28
Экономика

«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год

Для расчета дивидендов за прошлый год «Газпром» может использовать нескорректированную чистую прибыль, сообщил в интервью Bloomberg заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
Коммерсантъ вчера в 11:54
Футбол

«Ливерпуль» ответил на предложение вернуть Джеррарда для медали АПЛ

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур отреагировал на просьбу болельщиков клуба, которые хотят вернуть бывшего капитана Стивена Джеррарда в состав мерсисайдцев, чтобы он получил золотую медаль АПЛ.
NewInform вчера в 14:51
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Происшествия

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Lenta.ru 01:10
Авто

Саратовские журналисты помешали госучреждению купить дорогую иномарку

На языке автолюбителей машину, которую хотели купить для господина Абайдуллина, характеризуют обычно "полным фаршем".
Взгляд-инфо 01:52
Биатлон

СМИ назвали состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету в рамках ЧМ

Стал известен состав сборной России на смешанную эстафету, которая пройдёт в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце.
RT на русском 01:45
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским

Трейлер уже собрал множество просмотров в сети. Как сообщает ToDay News Ufa, широкоформатная лента выйдет в прокат в этом году.
ToDay News Ufa 10 февраля в 12:15
Политика

Россия не просит ЕС отменить санкции

Россия не обсуждает с Евросоюзом санкции и не просит их отменить, сказал постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 02:01
Гаджеты

Samsung представил флагманские Galaxy S20. Раскрыты цены в России

Помимо смартфона Galaxy Z Flip, компания Samsung в ходе своего мероприятия Unpacked представила три новые флагманские модели - Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.
Российская газета вчера в 15:51
Футбол

Икер Касильяс баллотируется в президенты Федерации футбола Испании

Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс выдвинет свою кандидатуру на выборах президента Королевской федерации футбола Испании, сообщает Mundo Deportivo.
Спорт-Экспресс 02:01
Армия и оружие

Россия и Сирия предупредили о гуманитарной катастрофе в Идлибе

«Наиболее сложная обстановка продолжает оставаться в зоне деэскалации "Идлиб", где существует высокая вероятность гуманитарной катастрофы в связи с террористической деятельностью боевиков», — цитирует агентство текст документа.
Lenta.ru 03:22
Кино

Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов

Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Мой Брянск вчера в 12:38
Общество

Пистолет-пулемет ППШ-41 испытали на живучесть

Пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина (ППШ-41), стоявший на вооружении Красной армии во время Второй мировой войны, испытали на живучесть.
Lenta.ru 02:55
Происшествия

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175

Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Известия вчера в 20:23
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин

Российская газета 01:59
Армия и оружие

Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе

РИА Новости вчера в 17:31
Общество

Госдума рассмотрит поправки о расширении маткапитала

Фракция "Единая Россия" внесла на рассмотрение Государственной Думы поправки об использовании маткапитала.
Pravda.Ru вчера в 00:59
Наука

Китайские СМИ сообщили, что вакцина от коронавируса готова

Отмечается, что говорить о стопроцентной готовности вакцины на данный момент нельзя, однако ученые из Китая первыми преступили к испытанию лекарственного препарата от коронавируса.
Слово и Дело 10 февраля в 13:04
Общество

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
ТАСС 10 февраля в 03:30
Армия и оружие

Турция начала переброску в Сирию новых подразделений

Накануне турецкое государственное агентство Anadolu сообщало, что турецкие войска концентрируются в провинции Хатай у границы с Сирией в районе Алеппо.
РБК 03:23
Здоровье

В Уфимскую больницу доставили пациента с подозрением на коронавирус

В ночь с 11 на 12 февраля в уфимскую больницу №21 привезли мужчину с подозрением на коронавирус.
ПроТуймазы 02:00
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика

На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс

Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.
РИА Новости 00:13
Политика

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости вчера в 15:32
Хоккей

«Авангард» по буллитам переиграл «Ак Барс»

Вечерний Омск. Неделя вчера в 14:13
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезной болезни

Газета.Ru вчера в 18:49
Происшествия

Во Владивостоке младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу

Во Владивостоке школьники напали на девятилетнюю девочку, полиция начала проверку, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
РБК 01:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное