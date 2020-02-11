с чего всё началось

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Общество ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.

Экономика «Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год Для расчета дивидендов за прошлый год «Газпром» может использовать нескорректированную чистую прибыль, сообщил в интервью Bloomberg заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.

Футбол «Ливерпуль» ответил на предложение вернуть Джеррарда для медали АПЛ Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур отреагировал на просьбу болельщиков клуба, которые хотят вернуть бывшего капитана Стивена Джеррарда в состав мерсисайдцев, чтобы он получил золотую медаль АПЛ.

Происшествия В Польше избили говоривших по-русски приезжих В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.

Происшествия Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.

Политика Россия не просит ЕС отменить санкции Россия не обсуждает с Евросоюзом санкции и не просит их отменить, сказал постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов в интервью «РИА Новости».

Гаджеты Samsung представил флагманские Galaxy S20. Раскрыты цены в России Помимо смартфона Galaxy Z Flip, компания Samsung в ходе своего мероприятия Unpacked представила три новые флагманские модели - Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

Футбол Икер Касильяс баллотируется в президенты Федерации футбола Испании Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс выдвинет свою кандидатуру на выборах президента Королевской федерации футбола Испании, сообщает Mundo Deportivo.

Общество Пистолет-пулемет ППШ-41 испытали на живучесть Пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина (ППШ-41), стоявший на вооружении Красной армии во время Второй мировой войны, испытали на живучесть.

Происшествия Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175 Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.

Наука Китайские СМИ сообщили, что вакцина от коронавируса готова Отмечается, что говорить о стопроцентной готовности вакцины на данный момент нельзя, однако ученые из Китая первыми преступили к испытанию лекарственного препарата от коронавируса.

Армия и оружие Турция начала переброску в Сирию новых подразделений Накануне турецкое государственное агентство Anadolu сообщало, что турецкие войска концентрируются в провинции Хатай у границы с Сирией в районе Алеппо.

Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

Политика На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.