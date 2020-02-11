Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русскомвчера в 09:22
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Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение
Интерфаксвчера в 15:30
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В Амстердаме прогремел второй взрыв в офисе почтовой компании
Второй взрыв произошел в почтовом отделении одной из компаний в Амстердаме, пострадавших нет, сообщает агентство Рейтер.
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Boeing в январе впервые за 60 лет не получил заказов на самолёты
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ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
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«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год
Для расчета дивидендов за прошлый год «Газпром» может использовать нескорректированную чистую прибыль, сообщил в интервью Bloomberg заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
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Биатлон
СМИ назвали состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету в рамках ЧМ
Стал известен состав сборной России на смешанную эстафету, которая пройдёт в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце.
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Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским
Трейлер уже собрал множество просмотров в сети. Как сообщает ToDay News Ufa, широкоформатная лента выйдет в прокат в этом году.
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Россия не просит ЕС отменить санкции
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Помимо смартфона Galaxy Z Flip, компания Samsung в ходе своего мероприятия Unpacked представила три новые флагманские модели - Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.
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Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс выдвинет свою кандидатуру на выборах президента Королевской федерации футбола Испании, сообщает Mundo Deportivo.
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Россия и Сирия предупредили о гуманитарной катастрофе в Идлибе
«Наиболее сложная обстановка продолжает оставаться в зоне деэскалации "Идлиб", где существует высокая вероятность гуманитарной катастрофы в связи с террористической деятельностью боевиков», — цитирует агентство текст документа.
Кино
Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Общество
Пистолет-пулемет ППШ-41 испытали на живучесть
Пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина (ППШ-41), стоявший на вооружении Красной армии во время Второй мировой войны, испытали на живучесть.
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Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175
Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
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В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин
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Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе
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Госдума рассмотрит поправки о расширении маткапитала
Фракция "Единая Россия" внесла на рассмотрение Государственной Думы поправки об использовании маткапитала.
Наука
Китайские СМИ сообщили, что вакцина от коронавируса готова
Отмечается, что говорить о стопроцентной готовности вакцины на данный момент нельзя, однако ученые из Китая первыми преступили к испытанию лекарственного препарата от коронавируса.
Общество
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
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Турция начала переброску в Сирию новых подразделений
Накануне турецкое государственное агентство Anadolu сообщало, что турецкие войска концентрируются в провинции Хатай у границы с Сирией в районе Алеппо.
Здоровье
В Уфимскую больницу доставили пациента с подозрением на коронавирус
В ночь с 11 на 12 февраля в уфимскую больницу №21 привезли мужчину с подозрением на коронавирус.
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Политика
На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.
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В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Хоккей
«Авангард» по буллитам переиграл «Ак Барс»
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезной болезни
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Во Владивостоке младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу
Во Владивостоке школьники напали на девятилетнюю девочку, полиция начала проверку, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.