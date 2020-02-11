Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русскомвчера в 09:22
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Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение
Интерфаксвчера в 15:30
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В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин
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Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
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Песков рассказал об отношении Путина к «иконам» с его изображением
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Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
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В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
В Сети появилось видео, на котором запечатлены посиделки с представителями силовых структур.
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Microsoft выпустила эмулятор Windows 10X
Microsoft выпустила первый эмулятор для тестирования новой операционки Windows 10X, которая была показа в ноябре 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя дисплеями.
Общество
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Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Экономика
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Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
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Новым президентом КХЛ станет Алексей Морозов
Новым президентом КХЛ станет Алексей Морозов.
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СМИ: под Екатеринбургом закрывают Среднеуральскую птицефабрику
В Свердловской области закрывают Среднеуральскую птицефабрику. Приставы приехали сюда 12 февраля, пишут местные СМИ.
Кино
Россияне выбрали лучшую мелодраму XIX века
Как сообщает ToDay News Ufa, жители России приняли участие в голосовании на лучшую мелодраму XXI века.
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
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Песков отреагировал на жалобу Лукашенко в адрес российских СМИ
Ранее публикации в российских СМИ и телеграм-каналах обсуждались на встрече президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»
Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
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Сбежавшую из инфекционной больницы в Петербурге пациентку оштрафуют
Жительница Петербурга, госпитализированная в Боткинскую больницу, будет оштрафована за самовольный побег из медицинского учреждения.
Армия и оружие
Норвежская разведка назвала наибольшей угрозой Россию и Китай
Наибольшую угрозу для Норвегии представляют Россия и Китай.
Авто
Внедорожник Toyota Land Cruiser получил спецверсию Sahara Horizon
Всего японский автопроизводитель собирается выпустить 400 внедорожников Toyota Land Cruiser в особом исполнении Sahara Horizon.
Футбол
Сын Пеле рассказал о депрессии отца
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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Украинцев и белорусов примут в гражданство РФ без экзамена
Комиссия сможет признавать носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Беларуси и граждан Украины, свободно владеющих русским языком.
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Звезда «Доктора Кто» сыграет главную женскую роль в сериале «Локи»
Как передает Deadline, британская актриса Гугу Эмбата-Ро, известная по культовому сериалу «Доктор Кто», сыграет одну из ролей в предстоящем сериале «Локи» из киновселенной Marvel.
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ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Политика
Зеленский решил выдать украинские паспорта жителям ДНР и ЛНР
Президент Украины поручил правительству разработать программу по предоставлению украинского гражданства молодежи, проживающей на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Происшествия
Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме
Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.