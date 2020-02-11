с чего всё началось

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.

Политика В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Политика Польша захотела европейскую Россию без Крыма Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский захотел видеть Россию нормальным европейским государством без территории присоединенного Крыма.

Шоу-бизнес Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.

Гаджеты Microsoft выпустила эмулятор Windows 10X Microsoft выпустила первый эмулятор для тестирования новой операционки Windows 10X, которая была показа в ноябре 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя дисплеями.

Общество Полиция начала проверку в отношении Водонаевой Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».

Экономика Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить Рост реальных доходов населения России во второй половине 2019 года сделал россиян более требовательными к качеству продуктов питания и их ассортименту, покупатели стали обращать меньше внимания на цену.

Кино Россияне выбрали лучшую мелодраму XIX века Как сообщает ToDay News Ufa, жители России приняли участие в голосовании на лучшую мелодраму XXI века.

Экономика Часть россиян прекратили платить по ипотеке Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.