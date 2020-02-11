Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Читать в источнике
Оценить2418
с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русскомвчера в 09:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение
Интерфаксвчера в 15:30
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 07:59, Ашберн
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Армия и оружие
Сообщается о нанесении удара ВВС США по сирийской армии
Из Сирии приходят сообщения о том, что к нанесению ударов по сирийской правительственной армии подключились и Соединённые Штаты Америки.
Политика
Путин назвал главные задачи властей в экономике
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше 5–7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — цитирует слова президента пресс-служба Кремля.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Гаджеты
Apple разрабатывает недорогие наушники AirPods Pro Lite
Предполагается, что появится AirPods Pro Lite — «облегченная» версия беспроводных наушников, которая будет более доступной по стоимости.
Футбол
«Интер» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Политика
Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Экономика
«Ростелеком» покупает 55% Tele2
27,5% будут куплены за 66 млрд руб. после допэмиссии обыкновенных акций "Ростелекома" в пользу ВТБ, еще 17,5% компания получит за 42 млрд руб. Ранее сообщалось, что, по независимой оценке PwC, стоимость всего Tele2 составила 240,5 млрд руб. По указу президента России, по итогам сделки государство вместе с ВТБ и ВЭБом должна остаться владельцем более 50% акций "Ростелекома".
Автоспорт
Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Армия и оружие
В НАТО заявили о намерении избежать гонки вооружений с Россией
НАТО хочет избежать «дорогостоящей гонки вооружений» с Россией.
Экономика
Путин пожелал Сечину успехов в реализации проекта «Восток Ойл»
Президент РФ Владимир Путин пожелал главе Роснефти Игорю Сечину успешного воплощения в жизнь проекта «Восток Ойл».
Общество
Мишустин заявил о недопустимости затягивания сроков по нацпроектам
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал неукоснительно соблюдать график финансирования национальных проектов.
Здоровье
Названы пять признаков повышенного уровня сахара в крови
Как сообщает ToDay News Ufa, эти пять основных признаков, говорят о высоком уровне сахара в крови организма человека.
Общество
СМИ: под Екатеринбургом закрывают Среднеуральскую птицефабрику
В Свердловской области закрывают Среднеуральскую птицефабрику. Приставы приехали сюда 12 февраля, пишут местные СМИ.
Здоровье
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Число жертв коронавируса превысило 1 тыс. человек За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 108 человек, общее число жертв превысило 1 тыс. Несколько сотен китайских компаний оказались вынуждены обратиться в банки с просьбой выдать кредиты для смягчения последствий вспышки коронавируса.
Гаджеты
В Microsoft разработали эмулятор Windows 10X
В компании Microsoft разработали эмулятор ОС Windows 10X, представленной осенью 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя экранами.
Политика
Bloomberg: Путин меняет Конституцию из-за провала плана объединиться с Белоруссией
«Путин видит себя мировым лидером, и ему очень трудно отмежеваться от роли президента», – цитирует Bloomberg Глеба Павловского (работал советником Кремля с 2000 по 2011 г.). По его мнению, несмотря на то что поправки в Конституцию могут дать Путину некоторый контроль, все же роль главы усиленного Госсовета объединенной страны является лучшим вариантом, сказал Павловский.
Кино
Россияне выбрали лучшую мелодраму XIX века
Как сообщает ToDay News Ufa, жители России приняли участие в голосовании на лучшую мелодраму XXI века.
Политика
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" в 2015 году стали "самой ужасной ночью" в его жизни.
Единоборства
Борец из Дагестана сломал шею во время соревнований
Происшествия
Два взрыва произошли в почтовых отделениях в Нидерландах
В офисе почтовой компании в районе Слотердейк в Амстердаме произошел взрыв, примерно через полчаса второе устройство сдетонировало в сортировочном центре PostNL в городе Керкраде на юго-востоке Нидерландов.
Энергетика
В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы
Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.