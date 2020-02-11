с чего всё началось

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Политика Путин назвал главные задачи властей в экономике «Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше 5–7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — цитирует слова президента пресс-служба Кремля.

Общество Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2 Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

Политика Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.

Экономика «Ростелеком» покупает 55% Tele2 27,5% будут куплены за 66 млрд руб. после допэмиссии обыкновенных акций "Ростелекома" в пользу ВТБ, еще 17,5% компания получит за 42 млрд руб. Ранее сообщалось, что, по независимой оценке PwC, стоимость всего Tele2 составила 240,5 млрд руб. По указу президента России, по итогам сделки государство вместе с ВТБ и ВЭБом должна остаться владельцем более 50% акций "Ростелекома".

Здоровье Что случилось за ночь. Главные новости РБК Число жертв коронавируса превысило 1 тыс. человек За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 108 человек, общее число жертв превысило 1 тыс. Несколько сотен китайских компаний оказались вынуждены обратиться в банки с просьбой выдать кредиты для смягчения последствий вспышки коронавируса.

Гаджеты В Microsoft разработали эмулятор Windows 10X В компании Microsoft разработали эмулятор ОС Windows 10X, представленной осенью 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя экранами.

Политика Bloomberg: Путин меняет Конституцию из-за провала плана объединиться с Белоруссией «Путин видит себя мировым лидером, и ему очень трудно отмежеваться от роли президента», – цитирует Bloomberg Глеба Павловского (работал советником Кремля с 2000 по 2011 г.). По его мнению, несмотря на то что поправки в Конституцию могут дать Путину некоторый контроль, все же роль главы усиленного Госсовета объединенной страны является лучшим вариантом, сказал Павловский.

Кино Россияне выбрали лучшую мелодраму XIX века Как сообщает ToDay News Ufa, жители России приняли участие в голосовании на лучшую мелодраму XXI века.

Происшествия Два взрыва произошли в почтовых отделениях в Нидерландах В офисе почтовой компании в районе Слотердейк в Амстердаме произошел взрыв, примерно через полчаса второе устройство сдетонировало в сортировочном центре PostNL в городе Керкраде на юго-востоке Нидерландов.

Энергетика В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.

Шоу-бизнес Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.