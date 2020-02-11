Экономика
РБКЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору. Законопроект, определяющий структуру сделки, разработан и направлен в правительство.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русскомвчера в 09:22
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Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение
Интерфаксвчера в 15:30
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Общество
Контрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России
В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России.
Хоккей
В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ
Ранее сообщалось, что матч "Сент-Луис" — "Анахайм" был прерван из-за ЧП с Боумистером.
Общество
ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Хоккей
Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Питтсбургом»
Игры
PlayStation 5 уже появилась на официальном сайте
Неизбежность скорого анонса подтверждает появление раздела PlayStation 5 на официальном сайте PlayStation.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Здоровье
Второй заболевший в России коронавирусом пациент выписался из больницы
Врачи краевой клинической инфекционной больницы в Чите 12 февраля выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, который переболел новым типом коронавируса.
Экономика
Число регионов с дефицитом бюджета удвоилось
Количество регионов с расходами, превышающими доходы, удвоилось по итогам 2019 года.
Политика
В Киеве предлагают обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
На Украине предлагают обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Шоу-бизнес
Лицо новорожденной дочки показал Дмитрий Тарасов
Имя новорожденной чета Костенко-Тарасовых пока держит в секрете. На фото можно рассмотреть личико малышки.
Политика
Ангела Меркель осталась без преемницы
Фигурное катание
Плющенко отказался говорить о сотрудничестве с Константиновой
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Происшествия
Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов
Культура
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
Кино
Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети
Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Армия и оружие
Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе
Четыре турецких наблюдательных пункта и две военные позиции в Идлибе находятся на подконтрольной сирийской армии территории, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
Политика
Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Общество
Запуск следующего спутника «Метеор-М» с Восточного отложили на год
Ранее сообщалось, что старт спутника «Метеор-М» №2-3 с Восточного перенесен с ноября 2020 года на следующий год из-за неготовности космического аппарата.
Политика
На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.
Армия и оружие
ВВС США закрыли одну из программ разработки гиперзвукового оружия
ВВС США отказались от одной из двух основных программ создания гиперзвукового оружия, передает Defense News.
Политика
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в своей жизни
Порошенко назвал ночь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а также тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом и канцелром ФРГ Ангелой Меркель самой ужасной в своей жизни.
Политика
Захарова: официальная Варшава заигралась во лжи о Великой Отечественной войне
Дипломат рассказала, что несколько недель назад стало известно о совещании польских провластных структур и госорганов, на котором обсуждалось, как действовать, чтобы нейтрализовать материалы и исторические факты, которые будет представлять Москва, и не допустить распространения правды о тех событиях.
Общество
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Происшествия
В Казахстане назвали причину массовой драки на юге страны
Политика
В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР
Происшествия
Младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу во Владивостоке
Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта.