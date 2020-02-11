с чего всё началось

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору. Законопроект, определяющий структуру сделки, разработан и направлен в правительство.

Общество ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Культура Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.

Армия и оружие Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе Четыре турецких наблюдательных пункта и две военные позиции в Идлибе находятся на подконтрольной сирийской армии территории, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.

Политика На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.

Политика Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в своей жизни Порошенко назвал ночь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а также тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом и канцелром ФРГ Ангелой Меркель самой ужасной в своей жизни.

Политика Захарова: официальная Варшава заигралась во лжи о Великой Отечественной войне Дипломат рассказала, что несколько недель назад стало известно о совещании польских провластных структур и госорганов, на котором обсуждалось, как действовать, чтобы нейтрализовать материалы и исторические факты, которые будет представлять Москва, и не допустить распространения правды о тех событиях.