Экономика

РБКРБКЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору. Законопроект, определяющий структуру сделки, разработан и направлен в правительство.
Читать в источнике
Комментировать2001
с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
RT на русскомвчера в 09:22

Подробнее о событии

ЦБ и Минфин РФ согласовали условия продажи доли в Сбербанке

ПРАЙМ01:46

ЦБ передает правительству контроль над Сбербанком

РБКвчера в 15:21

Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение

Интерфаксвчера в 15:30

Пакет ЦБ в Сбербанке будет продан поэтапно

ТАССвчера в 14:13

Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

РИА Новостивчера в 08:11

Зачем правительство выкупает Сбербанк у Центробанка

Ведомостивчера в 16:43

Акции Сбербанка выросли на фоне сообщения о выкупе доли у ЦБ

Rambler News Serviceвчера в 08:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 02:09, Ашберн
Общество

Контрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России

В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России.
Известия 01:15
Хоккей

В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ

Ранее сообщалось, что матч "Сент-Луис" — "Анахайм" был прерван из-за ЧП с Боумистером.
Газета.Ru 01:44
Общество

ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Ведомости 00:50
Хоккей

Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Питтсбургом»

RT на русском 00:21
Игры

PlayStation 5 уже появилась на официальном сайте

Неизбежность скорого анонса подтверждает появление раздела PlayStation 5 на официальном сайте PlayStation.
iXBT.com вчера в 12:27
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Здоровье

Второй заболевший в России коронавирусом пациент выписался из больницы

Врачи краевой клинической инфекционной больницы в Чите 12 февраля выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, который переболел новым типом коронавируса.
Ведомости 01:38
Экономика

Число регионов с дефицитом бюджета удвоилось

Количество регионов с расходами, превышающими доходы, удвоилось по итогам 2019 года.
Вести.Ru 02:01
Политика

В Киеве предлагают обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

На Украине предлагают обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Вести.Ru 01:34
Шоу-бизнес

Лицо новорожденной дочки показал Дмитрий Тарасов

Имя новорожденной чета Костенко-Тарасовых пока держит в секрете. На фото можно рассмотреть личико малышки.
Privet-Rostov.ru вчера в 01:53
Политика

Ангела Меркель осталась без преемницы

Говорит Москва 10 февраля в 14:26
Фигурное катание

Плющенко отказался говорить о сотрудничестве с Константиновой

Газета.Ru вчера в 11:18
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Происшествия

Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов

Вести.Ru вчера в 08:46
Культура

Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым

Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
Pravda.Ru вчера в 07:23
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

Известия вчера в 08:42
Кино

Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети

Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
ToDay News Ufa вчера в 02:28
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru вчера в 08:59
Армия и оружие

Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе

Четыре турецких наблюдательных пункта и две военные позиции в Идлибе находятся на подконтрольной сирийской армии территории, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 17:31
Политика

Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского.
Известия вчера в 04:40
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Общество

Запуск следующего спутника «Метеор-М» с Восточного отложили на год

Ранее сообщалось, что старт спутника «Метеор-М» №2-3 с Восточного перенесен с ноября 2020 года на следующий год из-за неготовности космического аппарата.
Известия вчера в 21:24
Политика

На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс

Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.
РИА Новости 00:13
Армия и оружие

ВВС США закрыли одну из программ разработки гиперзвукового оружия

ВВС США отказались от одной из двух основных программ создания гиперзвукового оружия, передает Defense News.
Аргументы и Факты 01:48
Политика

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в своей жизни

Порошенко назвал ночь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а также тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом и канцелром ФРГ Ангелой Меркель самой ужасной в своей жизни.
Lenta.ru 01:53
Политика

Захарова: официальная Варшава заигралась во лжи о Великой Отечественной войне

Дипломат рассказала, что несколько недель назад стало известно о совещании польских провластных структур и госорганов, на котором обсуждалось, как действовать, чтобы нейтрализовать материалы и исторические факты, которые будет представлять Москва, и не допустить распространения правды о тех событиях.
Парламентская газета 01:56
Общество

Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 03:43
Происшествия

В Казахстане назвали причину массовой драки на юге страны

Gazeta.SPb 09 февраля в 12:44
Политика

В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

REGNUM вчера в 12:36
Происшествия

Младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу во Владивостоке

Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта.
Газета.Ru 01:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное