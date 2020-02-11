Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ

В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, соответствующий законопроект уже разработан и направлен в правительство.
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с чего всё началось
Процедура предполагает выкуп пакета акций за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости, говорится
 на официальном сайте Минфина.
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