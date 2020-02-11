с чего всё началось

В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, соответствующий законопроект уже разработан и направлен в правительство.

Авто КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.

Армия и оружие В Идлибе сбит сирийский вертолет Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.

Общество Голодец станет зампредом правления Сбербанка Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец после согласования кандидатуры с ЦБ станет зампредом правления Сбербанка, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Шоу-бизнес Старший внук королевы Елизаветы разводится с женой Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о разводе с Отам Келли, с которой прожил в браке 12 лет.

Общество Производитель прокомментировал взрыв докторской колбасы Производитель колбасы, которая взорвалась на кухне жительницы Тулы, объяснил, что женщина купила продукт с истекающим сроком годности.

Общество Белоруссия нашла способ компенсировать поставки нефти из России Белоруссия нашла способ компенсировать недостаток поставкок нефти из России: республика отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба».

Авто В России отзывают Renault Logan и Sandero В России объявлен отзыв 332 автомобилей Renault Logan и Sandero, которые были выпущены в период с марта по май 2019 года.

Политика Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов в Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами по всей стране.

Футбол Панченко: считаю, что правильно покинул ЦСКА Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Панченко заявил в интервью РИА Новости, что принял правильное решение, когда уходил из состава ЦСКА.