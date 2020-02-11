Экономика
REGNUMЦентробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ. Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
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«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русском11 февраля в 09:22
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Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение
Интерфакс11 февраля в 15:30
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Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
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Житель Минска Арамаис Миракян заявил, что в одном из магазинов города продавщица заставила его обращаться к ней на русском, а не на белорусском языке.
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В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса
В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
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Директор ФБК стал обвиняемым в деле о фильме «Он вам не Димон»
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов получил статус обвиняемого по делу о фильме Алексея Навального «Он вам не Димон».
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Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
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На одобренный Путиным мегапроект не нашли денег
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Невада чувствует: Джо Байден может не оправиться от третьего поражения
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Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии
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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
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Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
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Специалисты из Лейпцигского научно-исследовательского института имени Гельмгольца выдвинули предположение, что использование женщинами косметики в период беременности может становиться причиной развития ожирения у их будущих детей.
Общество
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Политика
Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Общество
Умер легендарный советский разведчик Алексей Ботян
Умер советский разведчик Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению Кракова от уничтожения фашистскими войсками в 1945 году.
Недвижимость
Продажи в новостройках Москвы упали до уровня 2017 года
Январское снижение спроса до уровня 2017 года эксперты связывают с ценовой политикой застройщиков.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Общество
В России предложили штрафовать за шум в дневное время
В случае принятия поправки будет запрещено проводить ремонт в многоквартирных домах днем - с 13 до 15 часов, и с 19 и до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздники.
Общество
Финская журналистка оценила обед российских школьников
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Армия и оружие
Шойгу заявил о росте числа высокоточных крылатых ракет в войсках
Экономика
На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер
Президент компании Ларс Леманн лишь передал через пресс-службу, что компания не удовлетворена результатами 2019 г.: ее доля снизилась на 3 процентных пункта – с 30% в 2018 г. до 27%.
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
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Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Здоровье
В России вылечили больного коронавирусом китайца
Стало известно, что пациент с коронавирусом уже выздоровел.
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Пастрняк сделал хет-трик и обошел Овечкина в снайперской гонке НХЛ
Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк забросил три шайбы в ворота «Монреаля» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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