Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ. Отмечается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
RT на русском11 февраля в 09:22

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Gazeta.SPb вчера в 13:20
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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
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Известия вчера в 11:13
Общество

Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Ученые: беременным женщинам следует отказаться от косметики

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Газета.Ru вчера в 23:33
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Умер легендарный советский разведчик Алексей Ботян

Умер советский разведчик Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению Кракова от уничтожения фашистскими войсками в 1945 году.
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Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

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Lenta.ru вчера в 05:09
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В России предложили штрафовать за шум в дневное время

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Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк забросил три шайбы в ворота «Монреаля» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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