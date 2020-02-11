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Общество В Санкт-Петербурге уволили учителя, читавшего школьникам Есенина Как ранее сообщали местные издания, администрация школы вынудила учителя написать заявление об уходе после того, как он прочитал ученикам 8-го класса стихотворение Есенина «Исповедь хулигана», используя нецензурную лексику.

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Кино Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.

Политика В Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине Тезисы, которые были изложены в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с Ukrinform.

Шоу-бизнес Анна Курникова опубликовала фото своего третьего ребенка от Иглесиаса Российская бывшая теннисистка и модель Анна Курникова показала в Instagram фото своего третьего ребенка от испанского певца и актера Энрике Иглесиаса.

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