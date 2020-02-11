Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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Эксперт предсказал последствия продажи акций Сбербанка правительству

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Зачем правительство выкупает Сбербанк у Центробанка

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Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение

Интерфакс11 февраля в 15:30
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«Аякс» подтвердил переход Зиеша в «Челси»

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш перейдёт в лондонский «Челси» по окончании сезона, сообщается на официальном сайте амстердамского клуба.
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Политика

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Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли претендента на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса, поговорив с ним от имени Греты Тунберг и ее отца.
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Изменения являются художественными: контур Евразии, где видно Россию, заменят на очертания Европы.
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Геи-супергерои обзаведутся потомством в новом фильме Marvel

"Вечные" станут первым фильмом Marvel с открытым супергероем-геем.
Газета.Ru 10:09
Футбол

Болельщики «Факела» и «Урала» были избиты во время матча Кубка ФНЛ

Во время матча Олимп-Кубка ФНЛ между «Факелом» и «Уралом» (2:1) произошла драка на трибунах.
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В Санкт-Петербурге уволили учителя, читавшего школьникам Есенина

Как ранее сообщали местные издания, администрация школы вынудила учителя написать заявление об уходе после того, как он прочитал ученикам 8-го класса стихотворение Есенина «Исповедь хулигана», используя нецензурную лексику.
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Турчинов обвинил США в предательстве Украины

Как считает Турчинов, Украина подписала в 1994 году «бумагу», которая, как выяснилось позже, «ничего не стоит», так как США пообещали лишь поддержку на дипломатическом уровне, а также «любовь и уважение».
Журналистская правда 03:50
Здоровье

В Китае зафиксировали рекордный рост смертей от коронавируса

Последний раз наибольшее увеличение числа смертей в сутки было зафиксировано 10 февраля – тогда умерли 103 заболевших.
Новые Известия 12 февраля в 23:58
Футбол

«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
РИА Новости 15:09
Экономика

Рынок акций РФ в пятницу снизился в противовес выросшей нефти

Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за распродаж на фоне сохраняющихся опасений дальнейшего распространения коронавируса в Китае, при этом игроки перед выходными проигнорировали выросшую нефть в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи; индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 3100 пунктов, а РТС откатился к 1530 пунктам.
Интерфакс 11:27
Общество

Губернатор Оренбургской области по ошибке пожелал каждой семье войны

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте оговорился и пожелал каждой российской семье войны.
Газета.Ru 11:09
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда 06:41
Армия и оружие

В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
РИА Новости 16:47
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости 12:25
Политика

В Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

Тезисы, которые были изложены в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с Ukrinform.
Lenta.ru 16:33
Общество

ВВС США сообщили о взрыве ступени советской ракеты «Циклон-3»

ТАСС 16:37
Происшествия

На Украине умерла маленькая девочка с биологическим возрастом в 70 лет

РЕН ТВ 17:33
Экономика

Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 07:24
Шоу-бизнес

Анна Курникова опубликовала фото своего третьего ребенка от Иглесиаса

Российская бывшая теннисистка и модель Анна Курникова показала в Instagram фото своего третьего ребенка от испанского певца и актера Энрике Иглесиаса.
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Шоу-бизнес

Решетова впервые показала лицо сына от Тимати

Напомним, для Анастасии Решетовой Ратмир стал первым ребенком. А у Тимати есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой.
RuNews24.ru 04:17
Космос

Зафиксирован сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней

Ученые получили сигнал из космоса, который повторяется каждые 16 дней.
Что происходит 12 февраля в 10:14
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
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Политика

Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Газета.Ru 05:13
Экономика

В МВФ оценили ход переговоров с Аргентиной

Переговоры Международного валютного фонда (МВФ) с властями Аргентины по долговым обязательствам страны оценил как конструктивные пресс-секретарь МВФ Джерри Райс в ходе брифинга 13 февраля.
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Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Вечерний курьер 09:58
Здоровье

В Нигерии распространяется эпидемия заболевания с высокой смертностью

Нигерийский центр по контролю за заболеваниями (NCDC) опубликовал данные по ситуации с эпидемией лихорадки Ласса.
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«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

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Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов

Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
RT на русском 13:04
Культура

Фёдор Добронравов опроверг слухи о конфликте с Анатолием Васильевым

Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о конфликте между ним и Анатолием Васильевым во время съёмок сериала «Сваты».
Inc-news.ru 03:33
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