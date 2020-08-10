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Интерфакс
Интерфакс

ЦБ РФ продлил для банков послабления по резервам до конца года

Банк России продлил для банков использование регулятивных послаблений по резервам до конца 2020 года, говорится в сообщении ЦБ.В источнике
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РБК

ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии

РБК10:44
РИА Новости

ЦБ рекомендовал не выселять людей из жилья за долги до 31 декабря

РИА Новости10:18
Известия

ЦБ дал рекомендации по пеням и штрафам по реструктуризированным кредитам

Известия09:43
RT на русском

ЦБ частично продлил введённые из-за пандемии регуляторные послабления

RT на русском10:08
News.ru

ЦБ продлил часть регуляторных послаблений для банков

News.ru09:47
ТАСС

Какие антикоронавирусные меры поддержки населения и бизнеса продлил ЦБ

ТАСС12:15
Интерфакс

ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков

Интерфакс10:49

Президент «Урала»: с детства не люблю «Спартак», но так судить нельзя

В понедельник, 10 августа, президент футбольной команды «Урал» Григорий Иванов высказался о судейском скандале в матче первого тура РПЛ «Спартак» - «Сочи» (2:0). Слова специалиста передаёт «Championat.com».
ГЛАС.RU08:36

Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайнвчера в 12:18
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Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна и подконтрольных лиц имущества более чем на 1 миллиард рублей, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
РИА Новости10:38
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Созин: Казарцев и Еськов не должны идти на проверку на полиграфе, это аморально

Футбольный эксперт и член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал новость о том, что арбитры матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» пройдут проверку на полиграфе.
RT на русском12:42