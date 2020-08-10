ЦБ РФ продлил для банков послабления по резервам до конца года
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Банк России продлил для банков использование регулятивных послаблений по резервам до конца 2020 года, говорится в сообщении ЦБ.В источнике
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Интерфаксвчера в 10:49