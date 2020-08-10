Дату сожжения Иерусалима подтвердили с помощью магнитного поля Земли

По словам соавтора исследования Йоава Вакнина, ученые преследовали две цели: измерить направление и величину магнитного поля в день разрушения Иерусалима и понять, что эти данные могут сказать об истории места.