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Интерфакс
Интерфакс

ЦБ РФ продлил для банков послабления по резервам до конца года

Банк России продлил для банков использование регулятивных послаблений по резервам до конца 2020 года, говорится в сообщении ЦБ.В источнике
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Коммерсантъ

ЦБ перешел на продленку

Коммерсантъвчера в 16:18
Интерфакс

ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков

Интерфаксвчера в 10:49
РИА Новости

ЦБ рекомендовал не выселять людей из жилья за долги до 31 декабря

РИА Новостивчера в 10:18
ТАСС

Какие антикоронавирусные меры поддержки населения и бизнеса продлил ЦБ

ТАССвчера в 12:15
RT на русском

ЦБ частично продлил введённые из-за пандемии регуляторные послабления

RT на русскомвчера в 10:08
Известия

ЦБ дал рекомендации по пеням и штрафам по реструктуризированным кредитам

Известиявчера в 09:43
РБК

ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии

РБКвчера в 10:44

Дату сожжения Иерусалима подтвердили с помощью магнитного поля Земли

По словам соавтора исследования Йоава Вакнина, ученые преследовали две цели: измерить направление и величину магнитного поля в день разрушения Иерусалима и понять, что эти данные могут сказать об истории места.
Дату сожжения Иерусалима подтвердили с помощью магнитного поля Земли
ИА Красная Веснавчера в 09:48
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Microsoft будет непросто с TikTok

Билл Гейтс назвал сделку между Microsoft и TikTok «чашей с ядом» Этот срок кажется нереальным, а проблема — надуманной, но информаторы объясняют сложности тем, что приложение TikTok является локализованным вариантом приложения Douyin, доступного только в Китае.
iXBT.comвчера в 11:16

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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11 августа 2020 - день рождения Великого святого Николая Чудотворца. 11 сильнейших молитв святому

11 августа Русская Православная Церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских Рождество святителя Николая Чудотворца 11 августа Рождество святителя Николая Чудотворца Святитель Николай Чудотворец 11 августа Русская Православная Церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских.
Курьер. Среда. Бердск9 августа в 04:12

Российские ЗРК «Тор» уничтожили три БПЛА в районе авиабазы Хмеймим

От военных источников СМИ получили информацию, что российские ЗРК «Тор» в Сирии сбили несколько беспилотников, которые держали курс на авиабазу Хмеймим, где дислоцируются российские военные.
Вечерний курьервчера в 15:01
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Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
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Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа

Программа стимулирования внутреннего туризма в виде возврата кэшбэка на туры по России стартует в ночь на 21 августа и продлится неделю, сообщил в понедельник на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфаксвчера в 04:52
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