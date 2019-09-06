Экономика

Finam.RuFinam.RuЦБ РФ прогнозирует инфляцию в первые месяцы 2020 года на уровне 3,5-4%

Банк России ожидает, что инфляция в первые месяцы 2020 года в годовом выражении составит 3,5-4%. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Сегодня Банк России понизил ключевую ставку с 7,25% до 7%.
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Инфляция в России в первые месяцы 2020 года прогнозируется на уровне 3,5-4%

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